Triathlète Martin Schulz et lanceur Niko Kappel ont mis fin à leur participation aux Jeux paralympiques de Paris sans la précieuse médaille d'or. Schulz, porte-drapeau de l'Allemagne et favori, a dû se contenter du bronze cette fois-ci, après ses victoires en 2016 et 2021 avec les médailles d'or. Kappel, avec un lancer de 13,74 mètres, a terminé deuxième derrière l'Uzbékistanais Bobirjon Omonov, qui a enregistré un lancer de 14,32 mètres, décrochant ainsi l'argent. Plus tôt cette saison, Kappel avait établi un record du monde avec un lancer de 15,07 mètres.

Schulz s'est retrouvé derrière l'Américain Chris Hammer et le Brésilien Ronan Cordeiro lors des 5 derniers kilomètres de course à pied après avoir terminé les phases de natation et de cyclisme.

Avant cela, le triathlète Max Gelhaar a remporté l'argent, tandis que Thomas Wandschneider a remporté le bronze. Gelhaar, un athlète de 26 ans atteint de paralysie spastique unilatérale, a terminé deuxième derrière l'Espagnol Daniel Molina, avec un temps de 1h08min43s. De plus, Anja Renner a réussi à décrocher le bronze en course féminine. La compétition a été reportée d'une journée en raison de la qualité insuffisante de l'eau de la Seine.

Pour la première fois, un médaille paralympique a été remportée par un joueur de badminton allemand.

Le sexagénaire Thomas Wandschneider a enfin réalisé son rêve de remporter une médaille avec une victoire 2-0 contre le Sud-Coréen Jaegun Jeong. Le premier jeu a été serré (26:24), mais le deuxième jeu a été plus à sens unique, avec un score de 21:11.

Selon l'entraîneur national Christopher Skrzeba, "avec un vent de queue au deuxième jeu, c'était presque sûr. Nous connaissons Thomas, il se bat toujours bien." Cette victoire a marqué la première médaille paralympique pour un athlète allemand en badminton.

La détermination de Schulz à rapporter une autre médaille d'or en triathlon pour l'Allemagne était évidente, même s'il a dû se contenter du bronze cette fois-ci.

Malgré ce revers, l'Allemagne continue de briller dans les sports paralympiques, avec un joueur de badminton allemand qui remporte sa première médaille dans cette discipline.

