En Italie, la lutte pour les côtes se poursuit.

Premières protestations sur les plages italiennes : les manifestants réclament plus d'espaces publics

Pour la première fois dans l'histoire italienne, les exploitants de plages font grève, et un mouvement citoyen réclame moins de transats et de parasols. Certains exploitants craignent de perdre leurs concessions, tandis que d'autres espèrent des espaces plus ouverts.

"Rendez-nous nos plages !" est le cri de ralliement du mouvement "Mare Libero" (Mer Libre), qui milite depuis 2019 pour plus d'espaces publics le long des côtes italiennes. Cette année, l'action "Reprendre la plage", jeu de mots avec la fête nationale française, a eu lieu le 14 juillet et a vu des plages de Venise à Campanie occupées du nord au sud. Les manifestants s'opposent à la privatisation des plages italiennes, dont 69 % sont actuellement occupées par des concessionnaires, comme le souligne le géologue Mario Tozzi.

Par le passé, les exploitants de plages ont ignoré les protestations. Mais cette année, ils ont réagi. Le 9 août, ils ont organisé leur première grève et ont annoncé deux autres grèves les 19 et 28 août. Cette fois, les concessionnaires de plages pourraient être confrontés à un tournant décisif.

"C'est un véritable drame italien", soupire une femme d'âge moyen dans la station balnéaire ligurienne de Zoagli. Elle avait récemment visité Paraggi, près de Portofino, et avait voulu se baigner, mais la petite plage était remplie de transats et il était difficile d'accéder à l'eau en raison des falaises proches. Elle avait dû marcher assez loin avant de trouver un chemin menant à la mer et à une plage libre.

Paraggi n'est pas un cas isolé. C'est également le cas de la station balnéaire vénitienne de Jesolo, où 69 % des plages sont occupées par des concessionnaires, et de Rimini en Émilie-Romagne, où 90 % le sont, selon les enquêtes de 2019 menées par l'organisation environnementale Legambiente.

"Nous avons choisi la date du 14 juillet pour l'action 'Reprendre la plage' pour deux raisons", a déclaré Roberto Biagini, président de "Mare Libero", au quotidien La Stampa il y a quelques jours. D'une part, elle symbolisait un acte de libération en référence à la Révolution française. D'autre part, elle rappelait une décision de la Cour constitutionnelle de 2016 déclarant l'extension automatique des concessions illégale. "C'est pourquoi nous allons de plage en plage pour expliquer aux gens qu'ils ont le droit de s'allonger le long de la ligne de plage", a-t-il déclaré lors de l'entretien.

Au printemps, des membres de Mare Libero ont occupé la plage du luxueux club de plage Twiga. Un jour à Twiga coûte 600 euros pour un transat, un parasol et un confort exclusif. Le responsable de la sécurité de Twiga à Ostie près de Rome a appelé la police. Cependant, la police n'a pu constater que les occupants ne faisaient rien d'illégal.

Les concessions de plages prennent fin le 31 décembre 2023. La tentative du gouvernement de les prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 a été déclarée illégale par le Conseil d'État italien.

Pour les concessionnaires de plages, les manifestants de "Mare Libero" sont des opposants ennuyeux qui ne comprennent pas les investissements financiers impliqués. Un exploitant a déclaré plus tôt à ntv.de : "Il ne faut pas oublier que ce sont nos investissements qui donnent de la valeur à ces zones sableuses."

Le différend "Mare Libero" contre les plages

Le groupe "Mare Libero" s'inquiète du manque de plages publiques, tandis que les concessionnaires de plages craignent la mise en œuvre de la directive Bolkestein. Cette directive, de 2006, exige que les concessions expirées soient mises aux enchères, plutôt que renouvelées automatiquement. L'Italie a signé la directive en 2016, mais tous les gouvernements ont réussi à en reporter la mise en œuvre jusqu'à présent.

Une tentative récente de mettre en œuvre la directive a été entreprise au début de cette année, en argumentant que seul 19 % de la côte italienne est utilisé pour les plages, laissant suffisamment d'espaces libres qui pourraient être attribués par enchères. Cependant, cette tentative a été stoppée à la fois par la Commission européenne et le Conseil d'État italien, car elle ne faisait pas de distinction entre les vraies plages de baignade et les côtes qui pourraient être des falaises, des zones urbanisées, des installations industrielles ou des routes côtières. L'autorité italienne de la concurrence a également récemment rappelé aux municipalités et aux régions de mettre aux enchères les concessions expirées avant la fin de cette année.

Cela explique la grève, à laquelle 80 % des concessionnaires de plages ont participé, y compris Capalbio, une station populaire du Latium. Notamment, la grève a consisté à garder les transats et les parasols fermés de 7h30 à 9h30, une heure où les baigneurs sont moins nombreux. Les concessionnaires réclament des garanties du gouvernement pour récupérer leurs investissements s'ils perdent la concession.

Bien que cette demande puisse sembler logique, elle présente également des inconvénients. Agostino Biondo de "Mare Libero" a déclaré à ntv.de que les exploitants de plages connaissaient les règles lorsqu'ils ont signé le contrat de concession. Selon le paragraphe 49 du règlement de la marine marchande, les structures que l'opérateur a érigées et qui sont difficiles à enlever deviennent la propriété de l'État sans compensation. Les deux parties auraient pu négocier des termes différents, mais elles ne l'ont pas fait, donc les exploitants de plages n'ont pas de droit légal à une compensation.

Pour "Mare Libero", cela pourrait être une opportunité de rééquilibrer la relation entre les plages publiques et les concessions de plages, car toutes les plages reviennent à l'État à l'expiration des concessions. Ils proposent un ratio de 60 % de plages publiques pour 40 % de concessions de plages.

L'Union européenne suit de près le différend "Mare Libero" vs. Dispute des plages en Italie, car il implique la mise en œuvre de la directive Bolkestein, qui impose de mettre en adjudication les concessions arrivées à expiration plutôt que de les renouveler automatiquement. Si elle est mise en œuvre avec succès, cette directive pourrait conduire à un meilleur équilibre entre les plages publiques et les concessions de plages dans toute l'Europe.

À la suite de la première grève des exploitants de plages italiens, l'Union européenne presse le gouvernement italien de prendre en compte les préoccupations des deux parties et de trouver une solution conforme à la directive Bolkestein, garantissant une répartition équitable de l'accès aux plages pour tous les citoyens et touristes italiens.

