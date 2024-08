- En hommage aux conséquences de l'incendie de la bibliothèque, la succession de la duchesse Anna Amalia

Vingt ans après l'incendie notoire de la bibliothèque Herzogin Anna Amalia de Weimar, hautement réputée, une série d'événements est prévue pour honorer le passé et regarder vers l'avenir. Dans le cadre du Kunstfest Weimar, l'artiste espagnole Anna Talens exposera son œuvre "Ars Ignis. La poésie de la ruine" dans la salle Rococo et le centre d'étude de la bibliothèque, utilisant des débris de livres calcinés et des particules de suie grossières. L'exposition commence le jeudi 22 août, accompagnée de lectures dramatiques.

Le 4 septembre, des universitaires analyseront l'origine de l'incendie et la préservation des livres endommagés. Le 6 septembre auront lieu des ateliers et des conférences, notamment un projet qui compilera des témoignages d'oeil-témoins dans des interviews vidéo, partageant leurs expériences et leurs aspirations pour l'avenir de la bibliothèque. Un dialogue entre le directeur actuel de la bibliothèque, Reinhard Laube, et le directeur à l'époque de l'incendie, Michael Knoche, est également prévu.

L'incendie qui s'est produit le 2 septembre 2004 a été causé par un défaut électrique et a entraîné la destruction de 50 000 livres et de 35 peintures des XVIe et XVIIIe siècles. Incroyablement, 28 000 livres ont survécu sans dommage, tandis que Approximately 118,000 ont subi divers degrés de dommages dus au feu et à l'eau. De nombreux "volumes couverts de suie" sont en train d'être revitalisés grâce à des méthodes de restauration sophistiquées, dans le but de restaurer 1,5 million de pages.

En reconnaissance de l'implication de la communauté, la fondation met en avant le rôle crucial de la participation citoyenne, les citoyens ayant aidé à sauver des livres la nuit de l'incendie et ayant ensuite contribué à la reconstruction du bâtiment et des collections.

En regardant en arrière sur les deux dernières décennies, le directeur de la bibliothèque Reinhard Laube a déclaré : "L'incendie de la bibliothèque de Weimar en 2004 reste un événement historique qui a fondamentalement modifié notre perception des bibliothèques et du patrimoine culturel." Grâce à des techniques de restauration avancées, des livres Previously lost have now been revived and returned to the collections as "volumes aux bords carbonisés."

La Klassik Stiftung attire également l'attention sur deux productions de MDR qui commémorent l'incendie : le documentaire télévisé "La bibliothèque prend feu - Vingt ans après la tragédie de Weimar" et le podcast "Pages libérées. L'incendie à la bibliothèque Herzogin Anna Amalia."

