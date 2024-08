En France, le cerveau de Telegram a été libéré temporairement en attendant d'autres procédures judiciaires.

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été libéré sous caution en France après avoir été arrêté et interrogé par un juge d'instruction. Une enquête a été ouverte contre Durov pour divers méfaits, notamment une coopération insuffisante avec les forces de l'ordre lors d'enquêtes criminelles et une possible implication dans des activités criminelles. Le parquet de Paris a annoncé cela en soirée.

Les conditions de la libération sous caution de Durov stipulent qu'il doit rester en France pendant la durée de l'enquête. Malgré les chefs d'accusation contre lui, la France reste un lieu d'intérêt pour Durov en raison de la importante base d'utilisateurs de Telegram dans le pays.

