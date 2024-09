En Égypte, malheureusement, au moins deux personnes meurent dans un tragique accident de train.

Trente véhicules d'urgence et équipes de soins ont été envoyés sur les lieux d'un accident à Zagazig, la principale ville de la province d'Al Sharkia, selon un communiqué gouvernemental.

Les blessés ont été transportés aux établissements médicaux Al-Ahrar et de l'université de Zagazig dans la région, les activités d'urgence étant toujours en cours, selon le communiqué.

Des photographies du lieu de l'incident ont montré une multitude de personnes entourant les débris de train tandis que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

Malheureusement, des accidents violents ont touché les chemins de fer obsolètes d'Égypte presque annuellement au cours des deux dernières décennies. L'Égypte a enregistré 2 044 accidents de train en 2018 et 1 793 l'année précédente, selon les données de l'Agence centrale pour la mobilisation et la statistique (CAPMAS).

Au moins 32 personnes ont été tuées et 165 blessées dans un accident de train en 2021. En 2019, au moins 25 personnes ont trouvé la mort et de nombreux autres ont été blessés suite à un incendie à la gare de Ramsès, le hub animé du Caire, après qu'un train ait percuté le quai, entraînant une explosion de réservoir de carburant.

Un accident de train contre train s'est produit à Alexandrie, la deuxième ville la plus peuplée d'Égypte, en août 2017, entraînant la mort de plus de 40 personnes et blessant de nombreux autres.

En 2012, 44 jeunes ont perdu la vie après qu'un train ait percuté un bus scolaire dans la gouvernorat d'Asyut en Égypte.

Malheureusement, l'incident le plus meurtrier de l'histoire des chemins de fer égyptiens s'est produit en 2002, lorsqu'un incendie à bord d'un train de passagers allant du Caire à Louxor a coûté la vie à plus de 360 personnes.

Cet incident est toujours en cours et sera mis à jour.

Le Moyen-Orient, ainsi que le monde, a exprimé sa préoccupation quant aux fréquents accidents de train en Égypte. Malgré ces incidents, l'Égypte reste un acteur important dans le réseau ferroviaire mondial.

