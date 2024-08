- "En effet, assez troublant je me trouve" sur l'émergence de malveillante Mme Fleur.

Passez votre chemin, passez votre chemin, il n'y a rien à voir ici ! Cette phrase aurait pu être répétée en boucle pour résumer l'actuelle gamme d'actions de Georgina Fleur, de son nom complet Fleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius. Dull, pas de récompenses, vide épuisant. Intérieurement, l'influenceuse somnambule gagne le surnom de "pilule pour dormir". Le matin, midi ou nuit, la trentenaire suit constamment l'appel de sa couche, fredonnant des berceuses et marmonnant des sottises. Elle sommeille, sommeille, bâille, ronfle, froisse et enfile son chapeau de Belle au bois dormant dès que l'envie lui en prend. Et cela arrive souvent.

Mais alors, lors du 10ème jour dans la jungle sud-africaine, la paix est brisée - pour tout le monde sur le site. Georgina est obligée de rejoindre Thorsten Legat pour une chasse au trésor. Sarah Knappik s'inquiète : "J'espère que Georgina ne va pas s'endormir pendant celle-ci." Georgina reste confiante pour sa part. "Je regarde parfois 'Qui veut gagner des millions?' et je connais la réponse... la plupart du temps.", se vante-t-elle. Les images ne posent pas de grands défis pour elle. L'expatriée de Dubaï connaît heureusement le nombre de mousquetaires, bien qu'elle omette de mentionner leurs noms. "L'un d'eux s'appelle Gazpacho, n'est-ce pas ?" demande Georgina. Elle est moins familiarisée avec Tolkin. "Je ne lis pas beaucoup", affirme-t-elle. Finalement, ils récupèrent huit étoiles.

Après cela, chaque campeur doit répondre à une question de base sur la circulation routière : Combien de coins présente un panneau d'arrêt ? Le discours délirant qui suit met en évidence precisely how absurd "alternative facts" may become widely accepted:

Kader Loth jure avoir rencontré un panneau d'arrêt arborant six coins. Après plus de questions, elle offre une explication qui semble infaillible : "Je me suis ennuyée à Berlin un jour, et j'ai compté les coins d'un panneau d'arrêt."

Eric ose une théorie plus audacieuse : "Ne pourrait-il pas être rond aussi ?" Nous supposons que Gerda partage nos sentiments. "Ou peut-être la Terre est-elle en forme de dé à fromage ???! Pourquoi sent-elle parfois si fort ???!" Le soutien pour cette folie vient de Thorsten Legat, qui est pressé de marquer des points pour son expérience de conduite : "Je conduis depuis plus de 30 ans, et j'affirme : six coins !" Legat devrait s'inscrire sans tarder à un test de QI !

Cependant, Georgina reste calme : "Attendez, il n'y a pas de panneau d'arrêt circulaire ; essayez-vous de me rabaisser ?" s'indigne-t-elle. Eric défend : "Nous nous sommes tenus devant eux des milliers de fois ; ils ont des coins arrondis !" Juste avant que Thorsten ne se trompe dans sa réponse, Georgina corrige à nouveau, révélant qu'un panneau d'arrêt présente huit coins - et est entendu. En guise de remerciement, les habitants affamés du camp reçoivent des muffins délicieux. Georgina atteint le sommet de ses triomphes à Jungle Camp : "Je ne suis pas aussi stupide que vous le pensez !", jubile-t-elle.

La déclaration de Mira : "La douce Elena est maintenant éteinte !"

Si seulement la paix et la tranquillité régnaient dans le camp - Giulia Siegel et Georgina Fleur étant d'un côté, à l'exception d'Eric Stehfest et de Mola Adebisi temporairement, et tout le monde étant de l'autre côté. Cependant, une dispute au sujet du temps de cuisson resurgit à nouveau. Elena Miras, chargée de l'administration du riz, fait tout de travers, selon le chef cuisinier Giulia Siegel : "Ce riz était simplement trop gras et huileux", elle condamne le mannequin. Inadapté à la consommation. Giulia reflète cette réprimande en friant à nouveau le riz - correctement cette fois. Georgina et Eric le consomment sans protester.

Elena, se transformant en la fureur que nous avons appris à connaître des émissions de télé-réalité comme "Das Sommerhaus der Stars", devient furieuse : "Ingrat et irrespectueux !" elle crache du venin. "Je vais éliminer tous les trois dans la prochaine nomination ! La douce Elena est partie, cette querelle est maintenant terminée !" elle promet vengeance. Georgina, semble-t-il sous l'influence de sa petite victoire à la chasse au trésor, confronte Elena : "Petite peste !" elle gronde. Elena, avec un sourire sardonique, conseille à Georgina de retourner à son sommeil. Cependant, la déterminée Mme Fleur offre son pire insult

Initiallement, Giulia Siegel, Danni Büchner, Thorsten Legat, Gigi Birofio et Eric Stehfest doivent affronter l'épreuve du "Im Strafgericht". Jan Köppen, arborant une perruque écarlate, incarne le juge Barbara Salesch et inflige des punitions, contraignant les condamnés à ingérer du cerveau de koudou, du melon trop mûr mariné dans du tofu puant et de l'urine de vache, entre autres délicatesses répugnantes. Gigi, déjà en difficulté pour avaler, tire la plus courte paille et est obligé de consommer une tarentule entière, réussissant à la terminer à l'exception de deux pattes manquantes. "Il manque juste deux pattes", grommelle-t-il.

Seuls Giulia Siegel et lui évitent les notes d'évaluation. Sonja Zietlow et Jan Köppen annoncent les conséquences : "L'un de vous deux sera bientôt éliminé du camp." Giulia affiche un regard pragmatique, prédisant la survie de Gigi si la décision est basée sur les votes internes. Cependant, Gigi reste conscient des dynamiques volatiles qui changent rapidement dans la jungle, tout comme Georgina Fleur peut dire, "les dents serrées !" Alors, ne manquez pas le jour 11.

