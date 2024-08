En désaccord avec la position d'Elon Musk.

Supporters of Telegram's founder Pavel Durov consider his detention as an instance of government suppression. However, this view is unfounded. Elon Musk, on the other hand, expresses "#FreePavel" sentiments.

Peu après l'arrestation de Durov à l'aéroport de Paris-Le Bourget, un groupe de partisans est rapidement venu à sa rescousse. Musk a partagé une interview de Tucker Carlson avec Durov et a écrit "#FreePavel" au-dessus. Carlson a lui-même qualifié l'arrestation de Durov de "mise en garde pour quiconque dirige une plateforme qui contrecarre la censure au nom des gouvernements et des agences de renseignement". Robert F. Kennedy Jr., ancien candidat à la présidence et théoricien du complot, a déclaré : "Il n'a jamais été plus important de défendre la liberté d'expression". Le vice-président italien Matteo Salvini a considéré que l'Europe était sous censure. Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte, a qualifié la détention de Durov d'"attaque contre le droit fondamental à la liberté d'expression".

La détention un samedi soir du patron d'un réseau social et de messagerie utilisé par plus de 900 millions de personnes a envoyé un message clair aux partisans et aux défenseurs : la préservation de la liberté d'expression est menacée. Une théorie suggère que Durov pourrait être forcé par les autorités françaises de donner accès aux contenus cryptés qui échappent aux investigations des enquêteurs. Certains le considèrent comme un défenseur de l'expression libre et de l'échange d'informations.

Telegram : un nid pour activités criminelles

Cependant, cette perspective est trop simpliste. Oui, Telegram est une plateforme populaire et puissante qui libère les dissidents dans les régimes autoritaires, comme la Russie, pour diffuser des messages non filtrés par l'État, grâce à un cryptage constant et exempt d'écoutes des agences de renseignement.

Mais le service diffuse également des idéologies politiques extrêmes, de la haine et même des messages terroristes. De plus, il offre un sanctuaire au crime organisé sous le voile de l'anonymat et du cryptage, comme le souligne le criminologue David Maimon de l'Université d'État de Géorgie dans une interview au Financial Times. "Telegram soutient et contribue aux offenses en ligne et hors ligne dans le monde entier", a déclaré Maimon. Ces activités criminelles vont de la fraude au trafic d'armes, de drogues ou même d'êtres humains.

L'enquête française qui a abouti à l'arrestation de Durov semble avoir été motivée par cela : un manque de modération et de collaboration dans la lutte contre la pédocriminalité. Jean-Michel Bernigaud, directeur de l'office d'enquête Ofmin, l'a confirmé. L'Allemagne a également connu des difficultés similaires pour faire respecter les réglementations liées à Telegram.

La France prend maintenant une position plus déterminée et pourrait chercher à faire adopter des lois que Telegram aurait dû mettre en place en fonction de la législation existante : soutenir les enquêtes et prévenir les crimes graves. Personne de raisonnable n'a réussi à relier de manière satisfaisante ces mesures strictes contre la pédophilie à la restriction de la liberté d'expression. Sauf, bien sûr, ceux qui s'accrochent à une vision du monde simpliste - comme Elon Musk semble le faire. Musk a également déclaré dimanche que la modération n'était "qu'un euphémisme pour la censure". Il n'y a pas de liberté d'expression sur les plateformes gangrénées par la haine et les appels à la terreur - dans ces environnements, c'est la loi de la jungle qui prévaut. Les lois existent pour y mettre fin, et de nombreux pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont des règles en place pour le faire. Maintenant, l'application est en cours, laissant Durov faire face à une procédure judiciaire de routine.

Au fait : plusieurs officiels du gouvernement russe ont dénoncé l'arrestation de Durov comme étant politiquement motivée, le qualifiant de "prisonnier politique". Cette déclaration est ironique compte tenu de l'histoire de l'exil de Durov en raison de la répression politique - et de la suppression ultérieure des droits de l'homme, y compris la liberté d'expression. Cependant, les partisans de Durov restent indifférents à ce contexte sous-jacent.

