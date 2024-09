En dépit d'un mandat d'arrêt international, Poutine a reçu un salut cérémoniel en Mongolie.

Autorités mongoles accueillent le président russe Poutine malgré mandat d'arrêt de la CPI pour allégations de déportation illégale d'enfants ukrainiensLe président de la Russie, Vladimir Poutine, a été chaleureusement reçu en Mongolie malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour des allégations d'avoir illégalement déporté des enfants ukrainiens pendant le conflit en cours en Ukraine. Le gouvernement ukrainien a menacé de prendre des "consequences" contre la Mongolie en collaboration avec ses partenaires. La CPI accuse Poutine d'avoir joué un rôle dans le déplacement forcé d'enfants ukrainiens. À son arrivée dans la capitale mongole, Oulan-Bator, Poutine a été accueilli par une garde d'honneur pour marquer le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Il doit rencontrer le président mongol Uchnaa Khurelsukh.

L'armée ukrainienne utilise pour la première fois le drone maison "Palianytsia" contre une cible en Crimée occupéeL'armée ukrainienne a rapporté avoir utilisé pour la première fois le drone maison "Palianytsia" contre une cible en Crimée occupée par la Russie en août, comme le documente le journal ukrainien "Ukrainska Prawda". Le nom du drone a été choisi pour être difficile à prononcer pour les Russes, suite à l'utilisation du terme "Palianytsia" pour désigner les militaires ou saboteurs russes depuis le début de l'invasion russe.

Attaque russe avec frappe aérienne et drones blesse quatre personnes à NikopolQuatre personnes ont été blessées à Nikopol, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, suite à une attaque russe impliquant des drones et de l'artillerie, selon le chef de l'administration militaire régionale Serhii Lysak sur la plateforme Telegram, rapporté par Ukrinform. Lysak a rapporté que l'ennemi a pilonné Nikopol avec de l'artillerie tubulaire et a touché avec des drones kamikazes, ce qui a entraîné la blessure de quatre personnes au total.

L'Ukraine envisage de renommer ses pièces de monnaie pour se distancer de la RussieL'Ukraine prévoit de renommer ses petites pièces dans le cadre d'un effort plus large pour se distancer de la Russie. Le changement proposé consiste à remplacer "Kopiyka" par "Shah", comme annoncé par la banque centrale de Kyiv. Le gouverneur de la banque centrale, Andriy Pyshnyi, a expliqué que "Kopiyka" servait de symbole de l'occupation russe, tandis que l'unité monétaire russe est également appelée "Kopeyka". Il n'y a pas de plans pour échanger les pièces existantes et les deux coexisteront.

Expert militaire Gressel sur la situation à Donetsk : Pokrovsk est la dernière ligne de défense majeureBien que les forces russes aient ralenti leur avancée dans la région de Kursk, elles sont devenues plus actives près de Pokrovsk, une ville de centrale importance en raison de son rôle en tant que dernière ligne de défense majeure et bien fortifiée. L'expert militaire Gustav Gressel estime que la tolérance de l'Ukraine pour les erreurs dans la région diminue en raison de son importance stratégique.

Les alliés de l'Ukraine s'attendent à une prochaine livraison de missiles balistiques iraniens à la RussieLes alliés de l'Ukraine s'attendent à ce qu'Iran fournisse prochainement des missiles balistiques à la Russie. Un tel geste devrait entraîner une réponse rapide des alliés de l'Ukraine, selon des sources non identifiées communiquant avec "Bloomberg". Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Iran a déjà fourni à la Russie des centaines de drones.

Zelensky : les troupes russes n'ont pas progressé à Pokrovsk depuis deux joursLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que les troupes russes n'ont pas fait de progrès dans la région de Donetsk depuis deux jours, tandis que la situation à Pokrovsk sur le front est reste difficile. Des combats intenses ont eu lieu à Pokrovsk et dans ses environs depuis des mois, car il s'agit d'un important hub logistique pour les forces ukrainiennes.

Le directeur de l'AIEA se rendra à Kyiv et à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de se rendre à Kyiv et à la centrale nucléaire de Zaporijjia. La centrale, sous le contrôle de la Russie depuis son invasion, a été cible d'attaques et de sabotage. Malgré les accusations de Kyiv et de Moscou, l'AIEA s'est inquiétée de la situation qui s'aggrave mi-août. Une explosion près de la zone de sécurité a probablement été causée par un drone transportant une charge explosive.

Vidéo montre apparemment l'utilisation d'un drone lance-flammesIl y a eu de nombreuses spéculations sur l'utilisation d'armes inhabituelles pendant la guerre en Ukraine, l'une de ces armes étant apparemment des drones lance-flammes. Récemment, des vidéos ont été diffusées montrant ce qui semble être l'utilisation de tels drones, prétendument en brûlant des bases militaires russes et des zones forestières.

18:09 Le Premier ministre néerlandais annonce un important paquet d'aide pour l'UkraineLe nouveau Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un important paquet d'aide pour l'Ukraine lors de sa visite dans la ville sud-est de Saporijjia. Il y a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Le paquet s'élève à plus de 200 millions d'euros. Il s'agit de la première visite de Schoof en Ukraine depuis sa prise de fonction en juillet, succédant à Mark Rutte, qui doit devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN en octobre. "Sans exagération, les Pays-Bas ont joué un rôle clé pour sauver des vies en Ukraine. Notre lien n'a jamais été plus fort. Nous sommes ensemble dans la poursuite d'une paix juste et durable", a déclaré Zelensky.

17:47 La raffinerie PCK de Schwedt reste sous surveillance fédérale pour l'instant

Le gouvernement fédéral allemand prévoit de prolonger sa tutelle sur la majorité des parts de Rosneft, le conglomérat russe, dans la raffinerie PCK de Schwedt. La prolongation de l'administration de la tutelle aurait dû prendre fin le 10 septembre, mais le gouvernement a décidé de ne pas importer davantage de pétrole russe en raison du conflit en Ukraine. En conséquence, la raffinerie a basculé sur des fournisseurs alternatifs dès le début de l'année 2023. Outre Schwedt, deux autres installations sont touchées. Rosneft détient 54 % des parts de la raffinerie PCK située dans le nord-est du Brandebourg.

17:22 L'armée russe enregistre les plus grandes avancées terrestres en Ukraine depuis octobre 2022 - 15 kilomètres carrés par jour

Des recherches de l'AFP, basées sur des données de l'Institut américain d'études de la guerre (ISW), montrent que l'armée russe a réalisé de considérables avancées en août de cette année, reproduisant son succès d'octobre 2022. Environ 477 kilomètres carrés ont été capturés par la Russie ce mois-ci, soit plus de 15 kilomètres carrés par jour. La plupart de ces gains ont été enregistrés dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Hier soir, l'armée russe se trouvait à seulement 7 kilomètres de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk.

16:56 Poutine visite la Mongolie alors qu'un mandat d'arrêt international est émis contre lui

Le président russe Vladimir Poutine se trouve en Mongolie pour une visite officielle. Il rencontrera le président mongol Uchnaagiin Khürelsük mardi. Une cérémonie commémorative de la victoire des troupes soviétiques et mongoles sur les forces japonaises en 1939 est prévue pour mercredi. La visite de Poutine marque sa première dans un pays membre de la Cour pénale internationale (CPI) depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a presque 18 mois, pour des allégations de crimes de guerre en Ukraine. L'Ukraine a exhorté la Mongolie à arrêter Poutine et à le remettre à la cour de La Haye. Le porte-parole de Poutine a récemment exprimé sa confiance en ce que Poutine ne sera pas arrêté en Mongolie.

16:25 Zelensky : L'opération de Kursk se déroule comme prévu

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'opération dans la région russe de Kursk se déroulait selon le plan. Il a fait cette déclaration lors d'une visite à Zaporizhzhia, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. "L'opération de Kursk atteint ses objectifs et se déroule comme prévu", a déclaré Zelensky. Zelensky a ajouté que les difficultés dans les régions de Pokrovsk et de Torez pourraient être affectées par l'opération de Kursk. Cependant, il a noté que la situation étaitcurrently challenging in these regions, with the most battle-ready Russian brigades concentrated there.

15:52 Les incendies de forêt menacent les villages occupés de Louhansk - Pas de pompiers pour y répondre ?

Les habitants de la région occupée de Louhansk font face à une double menace, à la fois de la guerre et de la nature - des incendies de forêt sont actuellement en train de ravager la région. De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux expriment des préoccupations quant à l'absence de pompiers pour éteindre les flammes.

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la part de la Roumanie - Projet de loi adopté par le gouvernement

Le gouvernement roumain a adopté un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. La mesure sera maintenant présentée au Parlement pour approbation finale, selon Reuters. En juin dernier, la Roumanie a accepté de fournir à l'Ukraine l'un de ses deux systèmes de défense aérienne opérationnels, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne similaire.

14:53 Une pétition réclame la baisse de l'âge limite de la mobilisation en Ukraine à 50 ans

Une pétition demande au président ukrainien Volodymyr Zelensky de réduire l'âge limite de la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont déjà signé la pétition, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Selon la législation ukrainienne, une pétition électronique au président doit recueillir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte. Il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 La Russie : Onze personnes, dont deux enfants, blessées par des attaques ukrainiennes dans la région frontalière de Belgorod

Selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, onze personnes ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod et sa capitale. Cette information a été partagée sur Telegram. Deux enfants étaient parmi les blessés. Une garderie aurait été détruite. Gladkov a publié des images montrant la garderie effondrée et d'autres structures endommagées dans la région. Suite aux attaques, les autorités régionales ont décidé de fermer plusieurs écoles et garderies dans la région pendant une semaine, selon Reuters. Le 2 septembre est le premier jour de l'école après les vacances d'été dans certaines parties de l'Ukraine et de la Russie.

14:10 L'Ukraine : Un roquet russe détruit une mosquée à Kyiv

Une mosquée et son centre culturel islamique ont subi de graves dommages lors d'une attaque de missile russe sur Kyiv pendant la nuit (voir les entrées 05:39, 06:20, 09:29). Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un message sur X, affirme que la Russie ne respecte ni les valeurs spirituelles ni les valeurs humaines et n'a aucun respect pour aucune religion ou croyance. Il accuse la Russie de continuer sa campagne destructrice contre le peuple ukrainien, tentant de détruire toutes les communautés et même les lieux de culte sacrés. Le chef mufti de la communauté locale, Vadym Dashevski, a déclaré à Reuters que la mosquée avait été touchée lors d'une attaque lâche.

12:58 La Pologne veut abattre les drones russesLe ministre des Affaires étrangères de Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a le devoir d'abattre les drones russes et autres objets aériens provenant d'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Sikorski, un politique libéral-conservateur, a déclaré au "Financial Times" britannique (FT) qu'il considérait une telle action comme un acte légitime de légitime défense. Sikorski est en désaccord avec la vision de l'OTAN selon laquelle le risque d'escalade du conflit en confrontant directement les forces russes est trop élevé. L'OTAN a jusqu'à présent refusé l'idée d'abattre les drones et les roquettes russes au-dessus de l'Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv d'imposer une zone d'interdiction de survol sur le pays.

12:12 Munz : Réactions russes aux victoires électorales d'AfD et de BSW et réponse de Moscou à la plus grande attaque de drones jamais connue sur la capitaleLes résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe font également l'objet de discussions en Russie. Le correspondant de ntv Rainer Munz rend compte des réactions aux victoires électorales d'AfD et de BSW et livre des informations sur la manière dont Moscou gère la plus grande attaque de drones jamais connue sur la capitale russe.

11:40 Poutine salue la rapidité des forces russes dans la capture de nouveaux territoires en UkraineLe président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité des troupes russes dans la capture de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Poutine a noté que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas réussi à stopper l'avancée des troupes russes dans le Donbass. Le rythme de l'offensive dans le Donbass, a-t-il déclaré, était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. En route pour la Mongolie, Poutine a fait une halte dans la république sibérienne de Touva pour assister à un cours sur le nouveau sujet "Conversations sur l'important", visant à rapprocher les enfants de la position politique du Kremlin.

11:07 L'Ukraine annonce l'interception de 22 missiles et de 20 drones russesL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir intercepté 22 des 35 missiles, et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Une vidéo révèle une frappe de missile russe à KharkivLa Russie bombarde Kharkiv de missiles depuis plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, causant des dommages à un centre commercial et de loisirs. Plusieurs personnes ont été blessées dans cet incident.

10:01 Le nombre de blessés dans l'attaque russe sur Sumy augmenteLe nombre de blessés dans une attaque de missiles russes sur la ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a augmenté. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur ukrainien, 18 personnes ont été blessées, dont six enfants. Previously, at least 13 civilians, including four children, were reported injured. The attack hit a children's rehabilitation center and an orphanage in Sumy. The security situation in the Sumy region has deteriorated further since the cross-border incursion into the Russian region of Kursk on August 6. Sumy, with a population over 250,000, is approximately 350 km east of Kyiv.

09:29 Ukraine : deux personnes blessées par une frappe aérienne russe sur KyivLa Russie a de nouveau attaqué Kyiv avec des missiles (voir les entrées précédentes à 05:39 et 06:20 pour les attaques précédentes). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris tombés des missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés, et des maisons et des infrastructures ont été endommagées. Une alerte nationale aérienne de presque deux heures a été émise jusqu'au petit matin.

08:57 RUSSIE : La plupart des Russes soutiennent le conflit en UkraineLes Russes continuent de soutenir le conflit de leur pays en Ukraine, même après l'invasion par l'Ukraine de la région frontalière russe de Kursk. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui se base sur des données du centre de sondage russe Levada. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a atteint environ 78 % en août, en hausse par rapport aux 75 % en juillet et aux 77 % en juin. despite the prolonged conflict, it seems Russians aren't tiring of it, providing the Russian government with flexibility in its strategy of waging a prolonged war of attrition against Ukraine, ISW analysts suggest.

08:11 UKRAINE : Les pertes russes augmententLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes russes en Ukraine. Ils affirment que la Russie a perdu environ 617 600 soldats depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv mentionne également la destruction de neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de moyen portée, et 30 drones. Depuis le début de l'attaque à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales suggèrent des pertes plus faibles, mais ce sont des chiffres minima

07:03 Survivant sauvé des décombres de KharkivLes travailleurs de la rescousse ont sorti un homme vivant des décombres d'une salle des événements effondrée dans la ville ukrainienne du nord-est de Kharkiv suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. L'individu secouru a déclaré se sentir "bien" peu après. Selon les autorités, plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées lors des attaques de roquettes russes sur Kharkiv, qui ont touché un centre commercial et une salle des événements dimanche après-midi.

06:20 Kyiv sous attaque russe intenseLa Russie a attaqué l'Ukraine avec une série de drones, plus de dix missiles de croisière et des dozens de missiles balistiques, affectant la capitale Kyiv et potentiellement d'autres villes, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. De nombreux habitants de Kyiv ont cherché refuge en raison d'une série d'explosions dans la ville. Le maire Vitali Klitschko a mis en garde contre plusieurs incendies. Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a également confirmé les incendies. Une personne a été blessée dans le district de Shevchenkivskyi par des débris tombants. "Il y aura une réponse. L'ennemi la sentira", a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Kyiv cible d'une attaque de roquettes russesLa capitale ukrainienne Kyiv a été prise pour cible par une attaque de roquettes russes, selon les représentants militaires ukrainiens sur Telegram. Les habitants de Kyiv ont rapporté plusieurs explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de roquettes tirées et les dommages sont actuellement inconnus.

04:46 Poutine annonce un nouveau gazoduc vers la ChineLe président Vladimir Poutine a annoncé que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine étaient en cours. L'étude de faisabilité pour le gazoduc "Force de Sibérie 2" a été approuvée en janvier 2022 et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon un transcript publié sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu doit transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine.

03:34 Un orphelinat attaqué à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont attaqué un centre pour enfants de réhabilitation sociale et psychologique et un orphelinat à Sumy avec des roquettes. Selon "Ukrainska Pravda", 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon le journal, citant l'administration militaire locale.

02:26 La plupart des Polonais soutiennent l'abattage de drones espions russesUn sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita" a montré qu'environ 60% des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes entrant dans l'espace aérien polonais pendant les attaques aériennes sur l'Ukraine. Le sondage fait référence à un objet volant non identifié, présumé être un drone kamikaze Shahed, qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré lors d'une interview avec Radio RMF24 que la Russie pourrait tester le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Mort signalée à Belgorod suite aux tirs ukrainiensLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a signalé un décès à Shebekino suite aux tirs ukrainiens. Trois personnes ont été blessées lors des attaques sur le village de Shebekino, et au moins un autre village a été bombardé par les Ukrainiens.

10:58 PM: Russie annonce avoir intercepté 158 dronesLa Russie se vante d'avoir déjoué ce qu'elle appelle des attaques de drones ukrainiennes substantielles sur Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 objets aériens ont été abattus pendant la nuit, selon le ministère de la Défense sur la plateforme de messagerie Telegram. Dix drones auraient visé Moscou, selon les registres officiels.

9:54 PM: Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés monte à 47Le nombre de personnes blessées lors de l'attaque aérienne russe sévère sur Kharkiv a augmenté à 47, dont 7 mineurs, selon les rapports du service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. Divers bâtiments civils, notamment un centre commercial, ont été endommagés, comme le montrent des photos des agences de presse.

9:22 PM: Helicopter ukrainien s'écrase pendant un vol d'entraînement - les deux pilotes sont mortsDeux pilotes ont perdu la vie lors d'un accident d'hélicoptère à l'université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. Le Mi-2 effectuait des exercices d'entraînement, selon l'agence de presse d'État Ukrinform, citant la page Facebook de l'université. "L'université endure une perte irremplaçable - l'équipage de deux personnes est décédé", a déclaré l'université dans un communiqué. Les enquêteurs, les spécialistes et le personnel du ministère de la Défense examinent actuellement le site de l'accident. La cause de l'incident reste inconnue.

9:06 PM: Fournisseur d'électricité ukrainien confirme les perturbations de courantEn raison des attaques russes sévères sur le réseau électrique du pays, l'Ukraine connaîtra plusieurs coupures de courant le lendemain. Cela a été annoncé par l'entreprise d'énergie ukrainienne Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en électricité des installations essentielles ne sera pas perturbée. Cependant, Ukrenergo met en garde contre d'éventuelles modifications de l'ampleur des restrictions.

Dans le cadre du conflit en Ukraine en cours, la Cour pénale internationale (CPI) a inculpé le président russe Vladimir Poutine pour son rôle présumé dans le déplacement forcé d'enfants ukrainiens, en invoquant des déportations illégales présumées. Malgré cela, Poutine a été chaleureusement accueilli en Mongolie, qui est un membre de la CPI, marquant sa première visite dans un tel pays depuis l'émission du mandat d'arrêt.

Dans le contexte de la guerre électronique, un expert militaire a souligné que Pokrovsk, une ville de l'est de l'Ukraine, joue un rôle crucial de centre logistique pour les forces ukrainiennes et a été le théâtre de combats intenses en raison de sa position stratégique. La situation à Pokrovsk est devenue une préoccupation majeure pour l'Ukraine, indiquant l'utilisation de tactiques numériques et cyber en plus de la guerre conventionnelle.

