En dehors de l'école par les talibans, les filles et les femmes afghanes trouvent de nouvelles façons d'apprendre

Khawar avait déjà acheté une pile de manuels scolaires, avec des rêves de devenir cardiologue. Mais trois ans plus tard, ses journées commencent à 4 h pour les prières et une longue liste de corvées ménagères.

“Mes journées normales sont si différentes de ce qu’elles étaient avant. J’espère qu’un jour tout changera”, a déclaré Khawar, qui a demandé à CNN d’utiliser un alias pour des raisons de sécurité et a répondu aux questions par message texte pour “éviter tout risque”.

Mais pendant sa pause déjeuner, elle se tourne vers quelque chose de différent.

Pendant quelques heures avant de reprendre ses corvées, la jeune femme de 22 ans étudie en secret pour obtenir un diplôme en sciences de la santé grâce à l’Université du peuple, une université en ligne à but non lucratif basée aux États-Unis qui permet aux réfugiés du monde entier, et aux femmes comme Khawar, d’étudier gratuitement.

Outre les écoles en ligne, les efforts internationaux se renforcent pour éduquer les jeunes filles et les femmes, qui sont practically confinées chez elles par un régime qui les considère comme une sous-classe servile.

Certaines leçons ont lieu dans des lieux secrets à l’intérieur de l’Afghanistan ; d’autres sont en ligne, sur les téléphones et à la télévision et à la radio. Elles sont dirigées par différentes personnes, mais sont toutes conçues pour atteindre autant de filles et de femmes afghanes que possible.

Pour les éducateurs, partager des connaissances est une urgence – une population non éduquée est beaucoup plus facile à manipuler qu’une qui dispose d’un réseau secret de femmes et de filles dotées des compétences et de la conviction nécessaires pour diriger un jour le pays.

“Un centre d’espoir”

Erfanullah Abidi était parmi la foule de personnes essayant de quitter l’Afghanistan en août 2021, dans un évacuation chaotique après la fin de l’occupation de 20 ans des États-Unis et de leurs alliés dans le pays.

Ancien employé du gouvernement et traducteur et conseiller culturel pour NATO, il et sa famille ont volé vers l’Australie, où il s’est frustré par l’échec des campagnes en ligne pour pousser les talibans à rouvrir les écoles pour les filles.

Alors, il a contacté des amis et recruté des enseignants. En février 2023, ils ont tenu la première d’environ 15 classes régulières dans des lieux secrets un peu partout en Afghanistan.

“C’est un cours en face à face, mais chaque élève représente un groupe de quatre ou cinq autres élèves que nous pensons ne devraient pas assister” en raison de préoccupations de sécurité, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il est facile de trouver des enseignantes femmes au chômage en raison de l’interdiction des talibans pour les femmes d’enseigner aux garçons, mais il peut être difficile de recruter celles qui sont au bon endroit et répondent à des exigences de sécurité strictes.

Si une potentielle brèche de sécurité est détectée, les cours sont annulés – la sécurité est leur priorité absolue.

Abidi dit que les cours secrets offrent plus qu’une éducation. “C’est un centre d’espoir. C’est un centre de résilience. C’est un endroit où elles voient leur avenir, ou où elles façonnent ou forment leur avenir”, a-t-il déclaré.

“[Les talibans] gardent les gens non éduqués, surtout les filles, parce qu’elles deviendront des mères à l’avenir. Elles deviendront des parents à l’avenir. Leur idéologie est de les garder non éduquées pour pouvoir manipuler les enfants de la prochaine génération pour leur idéologie terroriste.”

1,4 million de filles privées d’éducation secondaire

Trois ans après la prise de pouvoir des talibans, l’UNESCO estime qu approximately 1,4 million de filles sont sciemment privées d’éducation secondaire.

Le nombre d’élèves de l’école primaire diminue également en raison d’une pénurie de professeurs masculins. Les familles qui luttent optent également pour envoyer leurs enfants travailler plutôt qu’à l’école.

L’Organisation Begum pour les femmes (OBF) espère atteindre les filles et les femmes chez elles, avec des leçons à la radio, en ligne et à la télévision.

Hamida Aman, une femme d’affaires afghane, a fondé l’OBF à la fin de 2020 pour défendre les droits des femmes afghanes, mais c’est devenu bien plus que cela.

De Kaboul, Radio Begum diffuse six heures de leçons à la radio par jour, ainsi que des programmes de santé, de psychologie et de spiritualité pour les femmes dans la plupart des régions de l’Afghanistan.

“Notre station de radio n’est pas tolérée dans certaines provinces du sud, parce qu’elles sont très, très conservatrices. Elles ne veulent même pas entendre la voix des femmes à la radio”, a déclaré Aman.

Chaque jour, entre 10 et 20 femmes appellent la station pour demander des conseils à des médecins et des psychologues en direct sur la façon de faire face à la vie en Afghanistan, a déclaré Aman.

“Les mères nous appellent pour se plaindre que leurs filles ne mangent plus... Elles semblent déprimées, elles ne parlent pas, ou elles pleurent tout le temps.”

L’Académie Begum propose également des leçons en ligne filmées dans ses studios à des milliers de kilomètres de Paris. Les cours télévisés couvrent une gamme plus large de sujets, présentés par des femmes pour des femmes – quelque chose qui n’est pas autorisé en Afghanistan sous les talibans.

“En ce moment, si vous zappez d’une chaîne à l’autre à la télévision en Afghanistan, vous voyez principalement des hommes, très peu de femmes, surtout pendant les programmes en prime time le soir”, a déclaré Aman.

Begum TV travaille également à élargir sa programmation pour offrir plus de divertissement léger. “Notre public nous demande d’avoir quelque chose de léger et de joyeux parce que la vie est si triste, la situation est si triste, et il n’y a rien de léger et de joyeux”, a déclaré Aman.

Des leçons du Rwanda

Le 15 août 2021, Shabana Basij-Rasik, fondatrice de l’École de leadership, Afghanistan (SOLA), a fermé les portes de l’école, brûlé ses dossiers et a conduit ses élèves à l’aéroport pour les relocaliser au Rwanda.

Chaque année, ils offrent un nombre limité de bourses à des filles afghanes pour les pensionnaires et les études, mais les demandes dépassent de loin les places disponibles – et ils ont dû trouver un moyen d’atteindre plus d’élèves.

Une version en ligne de l’école – SOLAx – a commencé en mars, en apportant un curriculum afghan remanié à environ 8 000 élèves répartis dans 41 pays.

"C'est si triste, car les Afghans sont maintenant partout," a déclaré le cofondateur de SOLAx, Mati Amin. "Mais la plupart (89%) viennent encore de l'intérieur de l'Afghanistan, de toutes les 34 provinces."

Des leçons de trente minutes sont dispensées en anglais, en pachto et en dari via WhatsApp, avec le soutien de la société de technologie Meta, qui permet à SOLAx d'utiliser son interface de programmation d'application (API) gratuitement.

"WhatsApp est le meilleur moyen de joindre ces filles. Et nous voyons l'impact lorsque nous avons des élèves qui reviennent, en demandant jusqu'à plus de 1 000 leçons ces derniers jours," a déclaré Amin.

Des travaux sont en cours pour ajouter le curriculum complet de l'Afghanistan pour les niveaux 7 à 12, avec certaines modifications pour encourager la pensée critique et maintenir l'intérêt de la génération des médias sociaux.

"Il y a des femmes afghanes éduquées qui enseignent l'anglais," a-t-il déclaré. "Et je pense que c'est super important. C'est une autre façon de leur donner cet espoir qu'un jour elles pourraient aussi être dans cette position."

Khawar ne parle plus à ses anciennes amies d'école. Toutes sont parties de l'Afghanistan, certaines avant la prise de pouvoir des talibans pour saisir des offres à l'université ailleurs.

Après avoir terminé l'école secondaire, cinq de ses camarades de classe sont parties étudier la médecine en Turquie. La principale de son école l'avait suppliée de partir avec eux, mais elle a refusé, préférant aller à l'université de Kaboul, comme ses proches.

"De nombreuses fois, la principale de l'école m'a dit que je regretterais cette décision. Je ne le croyais pas à l'époque, mais maintenant je le regrette vraiment," a-t-elle déclaré.

Même si elle obtient une licence en sciences de la santé, elle sait que les restrictions des talibans l'empêcheront de travailler dans le secteur de la santé à Kaboul, donc elle devra aller ailleurs.

"J'aimerais qu'ils puissent ressentir l'effort que j'ai mis, en étudiant jour et nuit, en dédiant ma vie à cela," a-t-elle déclaré.

"Ils ne nous comprendront peut-être jamais maintenant, mais un jour, ils regretteront."

Malgré ses circonstances actuelles, Khawar continue de poursuivre ses rêves de devenir un professionnel de la santé grâce à l'université du peuple, contribuant à l'effort mondial pour éduquer les femmes en Asie et au-delà.

Les initiatives éducatives dans des lieux secrets et par le biais d'organisations internationales comme BOW visent à atteindre 1,4 million de filles afghanes qui sont actuellement privées d'accès à l'éducation secondaire par le régime taliban.

