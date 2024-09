En dehors de la résidence d'été, Mlle Tuning rend hommage à Playboy

Avec son compagnon Raúl Richter, Vanessa Schmitt décide de s'aventurer dans la "Villa d'été des stars." Avant leur voyage enchanteur à Bocholt, l'ex-"Miss Tuning" fait une halte chez "Playboy". Elle en est convaincue : "On ne vit qu'une fois."

On pourrait supposer que la célébrité dans leur couple est principalement lui. Raúl Richter a acquis une certaine notoriété grâce à son rôle de Dominik Gundlach dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" de 2007 à 2014. Mais ne nous trompons pas, Vanessa Schmitt a également fait quelques apparitions publiques remarquées. Elle a été couronnée "Miss Tuning" en 2017 et a également été reconnue en tant que présentatrice sur "Grip - Das Motormagazin".

Le duo emménage maintenant dans la célèbre "Villa d'été des stars" à Bocholt, dans le Münsterland. La neuvième saison de ce spectacle réussi est disponible sur RTL+ depuis mardi soir - avec une semaine de retard, elle sera également diffusée sur RTL le mardi 17 septembre à 20h15. Cependant, avant que Schmitt ne s'engage dans la "bataille des couples célèbres" avec Richter dans la villa, elle fait d'abord une halte dans un lieu plus sophistiqué : "Playboy".

C'est là que la jeune femme de 28 ans se montre telle qu'elle est dans l'édition d'octobre du magazine. C'est une première pour elle de toute façon : elle n'a jamais été en couverture d'un magazine, encore moins nue. Elle partage ses sentiments sur cette expérience dans l'interview de "Playboy", bien sûr avec enthousiasme : "La séance photo a boosté ma confiance en moi. Elle a confirmé que les femmes peuvent et doivent se sentir libres à tout moment."

Au début, elle se sentait mal à l'aise à l'idée de s'exposer ainsi ouvertement. Le problème était les "six, sept kilos" qu'elle avait pris l'année précédente. Parfois, elle souhaite être "aussi sportive et mince qu'avant", Schmitt admet. Mais même si elle n'a pas eu le temps de perdre du poids avant la séance photo, elle est finalement satisfaite du résultat. "En fin de compte, j'ai regardé les photos et j'ai pensé qu'elles étaient belles. On n'a pas toujours besoin de ressembler à un mannequin avec des tablettes de chocolat", Schmitt conclut, ajoutant : "Les femmes devraient faire ce qu'elles veulent. On ne vit qu'une fois, et on ne devrait pas laisser les autres dicter nos choix."

Avec son entrée dans la "Villa d'été des stars", Schmitt vit une autre première. "Je suis une grande fan de la télé-réalité", reveals-t-elle dans l'interview de "Playboy". Mais elle n'avait jamais été dans un format similaire auparavant. "Quand l'offre est venue, j'ai pensé : C'est cool, enfin je peux aussi vivre ça. C'était vraiment un honneur d'en faire partie", elle exprime son enthousiasme pour l'émission qui a été un facteur de rupture pour de nombreux couples par le passé. Même pour son partenaire Raúl Richter, elle n'a que des choses positives à dire. "Nous nous connaissons depuis six ans, nous nous comprenons et nous savons ce qui pourrait blesser l'autre", elle explique leur résilience face à la séparation, qui a touché de nombreux couples de la "Villa d'été" par le passé. Et malgré leur scandale de tromperie passé, "ça s'est passé il y a deux ans et ça a été un coup dur", Schmitt se souvient. "Nous avons également été séparés pendant un moment", elle ajoute. Mais après de nombreuses discussions, elle a décidé de "donner une autre chance". Schmitt en est certaine : "Je n'avais rien à perdre." Et cela s'appliquerait probablement également à ses apparitions chez "Playboy" et à la "Villa d'été".

Les apparitions publiques de Vanessa Schmitt incluent son rôle de présentatrice sur "Grip - Das Motormagazin" et sa victoire en tant que "Miss Tuning" en 2017. Sa prochaine entreprise consiste à entrer dans le monde de la télévision réalité, en rejoignant spécifiquement la distribution de 'Villa d'été des stars'.

Avant d'entrer dans la 'Villa d'été des stars', Vanessa Schmitt décide d'embrasser sa confiance et apparaît sur la couverture du magazine 'Playboy' pour la première fois, partageant son expérience avec enthousiasme.

Lire aussi: