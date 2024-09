En contemplant les résultats des élections: Scholz plaide pour des partenariats excluant les extrémistes d'extrême droite

"L'AfD nuit à l'Allemagne, a déclaré Scholz. Elle est préjudiciable à notre économie, attise les divisions sociales et ternit l'image de notre nation."

Scholz a qualifié les résultats électoraux d'hier de "difficiles - même pour nous". Cependant, le SPD a réussi à maintenir ses positions. "Nous avons mené une campagne solide et claire ensemble. Cela s'est avéré bénéfique, car les prévisions pessimistes concernant le SPD ne se sont pas matérialisées. Cela prouve : affronter les défis en vaut la peine."

Le chancelier semblait faire référence aux préoccupations selon lesquelles le SPD pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional dans l'un ou l'autre des deux États fédéraux. En Saxe, le SPD a terminé quatrième avec seulement 7,3 %, et en Thuringe, il a terminé cinquième avec 6,1 %.

Malgré les résultats électoraux difficiles en Saxe et en Thuringe, le SPD a réussi à maintenir sa présence dans les deux États, prouvant qu'il est possible de surmonter les difficultés. De plus, l'impact négatif de l'AfD sur l'Allemagne va au-delà des dommages économiques et des divisions sociales ; elle nuit également à la réputation de la nation, sans aucune justification.

