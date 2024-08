- En contemplant Kamala Harris, un sentiment de bouleversement émotionnel me prend.

Icône du grand écran Sigourney Weaver ("Alien", née en 79, 74 ans) reçoit le Lion d'or à vie du Festival de Venise

L'actrice légendaire Sigourney Weaver, célèbre pour son rôle inoubliable dans le classique de 1979 "Alien", recevra le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière lors de la 81e édition du Festival de Venise. Le jour du lancement de l'événement, le 28 août, Weaver a participé à une conférence de presse, discutant de la façon dont son rôle iconique dans "Alien" a jeté les bases pour les actrices féminines à venir, influençant même la première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris (59).

Weaver émue à Venise

Selon le magazine people "Variety", Weaver a été émue en pensant que sa carrière aurait pu contribuer au succès de Harris. "Je suis absolument ravie pour Kamala", a déclaré Weaver. "L'idée que mon travail ait pu avoir un impact sur son parcours est vraiment touchante". Weaver a déclaré que de nombreuses femmes l'abordaient pour lui exprimer leur gratitude.

Plus d'opportunités pour les actrices âgées

Weaver a incarné pour la première fois la terrifiante créature alien dans le film de science-fiction horrifique pionnier de Ridley Scott, "Alien", en 1979. Elle a joué dans trois autres suites jusqu'en 1997, avec le dernier opus, "Alien: Romulus", sorti au cinéma ce mois-ci.

During her press conference in Venice, Weaver also praised the film industry for its growing trend of offering more substantial roles for mature actresses. "I believe they've suddenly realized that older women can portray intriguing characters," she said, "and they've been penning lots more parts for older women as a result."

During the Venice Film Festival, Sigourney Weaver expressed her joy over the potential impact of her career on Kamala Harris, who became the first female Vice President of the USA. The Golden Lion for Sigourney Weaver in Venice recognized her lifetime achievement in acting, which was awarded during the 81st edition of the festival.

Lire aussi: