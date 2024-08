"Il est tabou de toucher les expositions" - une phrase que nous connaissons tous depuis notre enfance lors de nos visites dans les musées. Mais à Ancona, en Italie, ils encouragent activement les visiteurs à toucher les sculptures célèbres avec leurs mains. Aldo Grassini raconte l'histoire de comment il et sa femme ont commencé le Musée du Toucher.

Le respect pour le David de Michelangelo est si grand que l'on ose à peine effleurer ses cheveux, son nez ou ses lèvres. Mais au Museo Omero d'Ancona, non seulement cela est permis, mais c'est même encouragé. Le but principal est de permettre aux personnes aveugles d'explorer et de sentir les textures de l'œuvre d'art, mais les visiteurs voyants sont également les bienvenus pour participer à cette expérience unique.

"Nous nous fions généralement aux descriptions fournies par nos guides", partage Aldo Grassini avec ntv.de. Avec sa femme, l'homme de 84 ans a fondé le musée. Tous les deux sont aveugles, mais leur passion pour l'art n'a jamais faibli. "Nous avons voyagé dans toute l'Europe", déclare Grassini, "et maintenant nous explorons d'autres continents."

Le bureau de Grassini se trouve dans la Mole Vanvitelliana, un bâtiment impressionnant situé près du port. La disposition pentagonale impressionnante du bâtiment lui donne une allure de forteresse, mais à l'origine, c'était un lazaret.

"Toucher Interdit" et les Droits de l'Homme

Grassini évoque la frustration de rencontrer constamment la phrase "Le toucher est interdit". Bien qu'il comprenne qu'il y a des œuvres d'art où cela a du sens, il se demande : "Quel mal puis-je faire à une sculpture égyptienne, taillée dans un seul bloc de granit, si je la touche ?"

Inspiré par cette question, le couple a décidé de transformer cette frustration en une mission à vie en 1985. Alors qu'ils étaient à Augsbourg, ils ont rencontré un autre exemple de règles de musée limitant leur expérience. Daniela Grassini a eu l'idée de créer un musée pour les aveugles pendant le dîner.

Grassini fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que "Tout le monde a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de partager les progrès scientifiques et leurs bienfaits."

Soutenu par cette conviction, les Grassini ont approché l'administration locale, les institutions régionales, les officiels, les écoles et toute personne susceptible de les aider à réaliser leur rêve. Ils ont également cherché des conseils d'experts pour recommander quelles œuvres un musée de sculptures, visant à représenter l'histoire de l'art des Grecs anciens aux temps modernes, devrait afficher.

Homère le poète aveugle comme guide

Huit ans plus tard, leur rêve est devenu réalité. Une école a fourni quelques salles de classe vides où les 19 sculptures initiales pouvaient être exposées - toutes faites à partir de moules originaux. Depuis, ils ont obtenu un emplacement permanent à la Mole Vanvitelliana.

Le choix du nom du musée, Museo Omero, était inspiré du poète aveugle Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée à travers son imagination. "Un talent qui est également éveillé et nourri par le toucher. Les courbes, les bosses, les endroits plats, les bords sont comme des pièces de puzzle qui aboutissent à une image complète dans nos têtes", déclare Grassini.

Aujourd'hui, le musée présente plus de 200 œuvres d'art exposées aux 2e et 3e étages de la Mole. "La première sculpture que j'ai voulu toucher était la Vénus de Milo", se souvient Grassini lors d'une visite des salles. Et bien sûr, il y a un exemple exposé.

La vue des peintures, bien qu'elles soient des copies, est émouvante. Mais les visiteurs ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils sont vraiment autorisés à toucher le Poséidon en bronze ? "Oui, vous l'êtes", corrige Alessia Varricchio, une collègue proche de Grassini, "mais ce n'est pas du bronze, mais de la résine, comme le loup capitolin, le symbole de Rome". La forme et la taille de ces copies peuvent être identiques aux originaux, mais les matériaux sont souvent différents. Par exemple, au lieu du marbre, il est fait de plâtre. "Mais cela n'a pas d'importance", explique Varricchio plus loin, "car pour une personne aveugle, la forme est la chose la plus importante."

Et ainsi, les visiteurs explorent la Nike de Samothrace, les versions romaines du Diskobolos, et d'autres chefs-d'œuvre en se frayant un chemin à travers les salles en les touchant. Il y a même le Panthéon de Rome et le Duomo de Florence à toucher.

Toucher l'interdit à Berlin-Est, 1983

Et les Grassini continuent de partager des anecdotes amusantes. "C'était en 1983 que nous avons visité Berlin-Est pour la première fois avec deux amis aveugles", raconte Aldo Grassini, "Notre destination était le musée Pergamon. Comme toujours, un garde-museum nous a dit de ne rien toucher. L'homme était de service avec un collègue qui ne partageait pas son avis. La prise de bec qui a suivi nous a permis de toucher les artefacts en paix."

Au fil des ans, le Museo Omero est devenu populaire non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Bien qu'il y ait un musée pour les aveugles à Madrid, il est privé et se concentre principalement sur l'archéologie. En tant qu'institution publique, le Museo Omero a attiré l'attention de musées renommés, tels que le Louvre à Paris et le musée national archéologique du Caire, qui ont proposé des possibilités de collaboration. Dans le cas du Caire, le Museo Omero a été consulté pour aider à installer trois ailes remplies d'expositions tactiles.

Platon et ses pensées sur les pensées

Outre la présentation des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, il y a une section dédiée à l'art contemporain. La plupart des pièces sont des œuvres originales généreusement offertes par les artistes eux-mêmes.

Une telle œuvre est la sculpture en bois de huit mètres de long "Italie Recyclée", représentant la forme de la botte, créée par Michelangelo Pistoletto pour la Biennale de Venise de 2012. Malheureusement, nous l'avons manquée à l'époque, mais nous avons réussi à la croiser par terre. Un journaliste nous a photographiés, puis Pistoletto lui-même est venu discuter avec nous. Un an plus tard, il nous a gentiment offert l'œuvre pour le Museo Omero.

Une section de Guernica de Picasso est également présente. Elle a été taillée à la main par des étudiants de l'Université du Troisième Âge, guidés par leurs professeurs d'art, avant d'être offerte au musée.

Le musée est ouvert à tous et a accueilli plus de 27 000 visiteurs l'an dernier. Curieusement, seuls 10 % de ces visiteurs avaient des déficiences visuelles. Pour ceux qui le souhaitent, une expérience "plus proche que jamais" des expositions peut être vécue en explorant le musée les yeux fermés. Grassini reconnaît : "C'est une option, mais pas une obligation. Une personne voyante peut toujours découvrir de nouvelles perspectives grâce au toucher." Une idée qui reflète la croyance antique de Platon selon laquelle le monde tangible n'est qu'une manifestation des idées abstraites.

Contrairement au respect envers le David de Michelangelo, le Museo Omero d'Ancône, faisant partie de l'Union européenne, permet et encourage les visiteurs à toucher des sculptures célèbres. En se conformant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Grassini, fondateurs du musée, cherchent à donner à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de profiter de l'art.

Le succès du Museo Omero a conduit à une reconnaissance internationale, avec des musées renommés comme le Louvre à Paris et le Musée national d'archéologie du Caire recherchant des opportunités de collaboration en raison de son approche unique et inclusive.

Lire aussi: