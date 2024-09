En conséquence, les réductions de coûts importantes sont attendues dans les échelons supérieurs de Volkswagen.

En raison d'une baisse significative de la demande de voitures neuves et du besoin de sécuriser des fonds pour les investissements à venir, les dirigeants de l'entreprise automobile ont proposé des mesures d'économies drastiques. La fermeture d'usines est même une option qu'ils envisagent. La présidente du conseil des travailleurs est déterminée à s'y opposer.

La direction de l'entreprise a défendu son plan d'économies strictes lors d'une réunion avec les employés de son usine de Wolfsburg. "Nous avons environ un an, peut-être deux, pour inverser la tendance", a déclaré le Directeur financier, Arno Antlitz, s'adressant à plus de 10 000 employés. "Nous dépensons plus que ce que nous gagnons sur la marque, et cela ne peut pas continuer."

L'entreprise prévoit d'utiliser les économies pour financer de nouveaux produits. "Nous avons besoin d'argent maintenant pour investir lourdement", a déclaré le responsable de la marque, Thomas Schäfer. "Si nous parvenons à réduire durablement nos coûts et à investir dans une gamme de modèles innovants que ni la concurrence ni les clients n'ont encore vus, nous nous mettrons en bonne position pour l'avenir."

Problèmes de surproduction

Antlitz a mis en avant les problèmes de surcapacité, soulignant que, en Europe, environ deux millions de voitures de moins sont vendues chaque année par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, et cette tendance est peu susceptible de changer. Pour VW, avec une part de marché d'environ un quart en Europe, cela se traduit par la perte de ventes d'environ 500 000 véhicules - l'équivalent des ventes de deux usines.

VW n'a pas fourni de détails sur les potentiels sites qui pourraient être fermés. L'entreprise avait précédemment déclaré que la fermeture d'usines serait une dernière resort si d'autres mesures ne pouvaient être prises rapidement. VW exploite des usines de véhicules à Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hanovre, Zwickau et Dresde, ainsi que des usines de composants à Kassel, Salzgitter, Brunswick et Chemnitz.

Conseil des travailleurs : "Ce n'est pas notre façon de faire"

Les employés ont accueilli l'annonce avec une opposition vocale. L'entreprise n'a pas fourni de nouvelles informations sur son plan d'économies renforcé lors de l'événement du conseil des travailleurs. Le plus grand constructeur automobile d'Europe avait annoncé qu'il resserrerait encore ses mesures d'économies compte tenu de la situation qui empire. Cela pourrait également impliquer la fermeture d'usines individuelles et des licenciements.

Le conseil des travailleurs et la IG Metall avaient déjà annoncé une résistance importante. "Réduire les coûts, fermer des usines, licencier. Ce n'est pas notre façon de faire", a déclaré la présidente du conseil des travailleurs et du conseil des travailleurs du groupe, Daniela Cavallo, et a réclamé une feuille de route jusqu'en 2035. Dans le passé de VW, des problèmes comme celui-ci avaient toujours été résolus Otherwise. "Partenariat, même en conflit ! C'est ce que nous disons adieu", a déclaré Cavallo en s'adressant à la direction. "Celui qui veut rompre avec notre ADN rencontrera la forte résistance des travailleurs."

Cavallo a souligné l'importance des usines VW pour les villes où elles sont situées. "C'est tout." VW n'est pas en difficulté en raison des sites allemands et des coûts de personnel élevés. L'entreprise est en difficulté parce que la direction ne fait pas son travail. "Celui qui a toujours le dos au mur n'obtient pas l'appui d'une équipe. Et une chose est claire : sans cette main-d'œuvre, nous ne sortirons pas de cette crise."

Il n'y aura pas de fermetures d'usines ou de licenciements précoces avec le conseil des travailleurs en Allemagne. Au lieu de cela, des questions fondamentales telles que l'orientation produit et technologie, l'utilisation durable des usines ou la leadership technologique doivent être abordées. "Le développement technique doit être renforcé et prendre la tête", a déclaré Cavallo. De plus, le système de batterie doit être amélioré, et surtout, la direction doit être améliorée. "La coordination et les processus de prise de décision entre le groupe, la marque et Volkswagen AG sont un véritable chaos", a déclaré Cavallo.

