- En Colombie, alors que nous sommes en mission de secours

À la fin de la semaine, le prince Harry (39 ans) et la duchesse Meghan (43 ans) se rendront en Colombie, visitant la capitale Bogotá et les régions de Carthagène et Cali. Selon la "BBC", les Sussex sont attendus pour soutenir des projets qui protègent les jeunes contre le cyberharcèlement lors de leur visite.

Les membres de la famille royale en exil ont été invités par Francia Márquez, la vice-présidente du pays sud-américain et première femme noire à occuper ce poste. La quadragénaire est engagée dans les campagnes pour les droits de l'homme et l'environnement. Selon le bureau de la vice-présidente, le couple rencontrera "des leaders, des jeunes et des femmes qui représentent les voix et les efforts des Colombiens dédiés au progrès".

La visite est liée à la conférence ministérielle mondiale sur la mise fin à la violence envers les enfants, qui aura lieu en Colombie en novembre. Márquez a mis en avant la nécessité d'aborder "le cyberharcèlement, l'exploitation en ligne et les impacts de ces menaces sur la santé mentale", qui seront au cœur de la visite du prince Harry et de la duchesse Meghan.

Le prince Harry poursuit sa mission

Lors d'une interview télévisée avec le réseau américain "CBS News" le 4 août, le prince Harry et la duchesse Meghan ont parlé de leur objectif d'informer les parents sur l'utilisation sécurisée des réseaux sociaux grâce à leur nouvelle initiative "The Parents Network" de la "Archewell Foundation". Harry a choisi des termes forts pour souligner le problème : "Ça peut arriver à n'importe qui. Les enfants peuvent être assis dans la pièce d'à côté sur leurs téléphones et mettre fin à leurs jours peu après."

Premier voyage sans chef de cabinet

Comme plusieurs médias l'ont rapporté le 12 août, le chef de cabinet de Harry, Josh Kettler, ne l'accompagnera pas lors de ce voyage. Il serait démissionné après seulement trois mois. La décision a été mutuelle. Depuis le mariage de Harry et Meghan en 2018, Kettler serait le 18ème membre du personnel à quitter leur service.

Lire aussi: