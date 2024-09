- En ce qui concerne l'immatriculation numérique des véhicules, la Saxe-Anhalt semble être en retard.

La mise en place de l'immatriculation de véhicules en Saxe-Anhalt est en retard par rapport au reste de l'Allemagne. Seuls 14 des 30 régions de Saxe-Anhalt proposent l'immatriculation en ligne de véhicules, soit 42,9 % du total des districts. À l'échelle nationale, ce service est utilisé dans 87 % des districts. Les districts tels que Stendal, Salzwedel, Harz, Mansfeld-Südharz, Wittenberg et le district de Salzland sont techniquement prêts pour l'immatriculation numérique de véhicules.

Selon le ministère fédéral des Transports, l'immatriculation en ligne (i-KfZ) a été utilisée plus de 1,21 million de fois en Allemagne au cours d'une année. Les régions les plus actives sont Ingolstadt en Bavière, avec une part de 21,1 %, et le district de Hildburghausen en Thuringe, où environ un sur cinq des immatriculations numériques (20,4 %) ont lieu. La moyenne nationale est de seulement 5 %. La part de Saxe-Anhalt est encore plus faible, à 1,1 %, la plaçant parmi les régions les moins numérisées avec Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Brême. Selon la ville de Halle, le service en ligne est temporairement indisponible en raison du processus en cours de mise à niveau du système pour étendre l'offre de services.

Le ministère reconnaît de nombreux avantages pour les propriétaires de voitures à adopter ce service numérique, notamment la deregistration et les changements de nom et d'adresse, qui sont les applications les plus fréquentes. Les propriétaires de voitures peuvent ainsi économiser du temps et de l'argent, le coût de l'immatriculation en ligne étant de 16,30 euros, contre 30,60 euros aux guichets physiques ; le coût de la deregistration est de 2,70 euros au lieu de 16,80 euros aux comptoirs traditionnels.

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), souligne que cette procédure est une étape importante vers la modernisation de l'administration et le facilit

