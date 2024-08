- En ce qui concerne les maladies cardiaques, cesser de fumer réduit de moitié le risque de crise cardiaque.

Il est couramment admis que le tabagisme peut être préjudiciable à la santé et potentiellement mortel. "Presque aucune maladie n'est pas négativement liée à la fumée de cigarette", déclare Ulrich Laufs, conseiller scientifique de la Fondation allemande du cœur et directeur de la cardiologie à l'Hôpital universitaire de Leipzig. Malgré le fait que les cigarettes ont été prouvées causer des tumeurs, des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques, de nombreuses personnes trouvent difficile d'arrêter de fumer.

Une étude révèle que même après avoir été diagnostiqué avec une maladie coronarienne stable, arrêter de fumer offre encore des avantages significatifs - réduisant considérablement le risque d'événements cardiovasculaires graves tels que les crises cardiaques. "La maladie coronarienne stable se produit lorsque les artères coronaires deviennent rétrécies en raison de dépôts de calcium", explique Laufs. Le terme 'stable' signifie qu'aucun événement cardiovasculaire potentiellement mortel n'a résulté d'un vaisseau sanguin obstrué, comme les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux.

Les chercheurs ont constaté que le risque de tels événements dangereux diminuait presque de moitié (44 pour cent) en cinq ans si les patients arrêtaient de fumer après le diagnostic. En revanche, ceux qui avaient simplement réduit leur consommation de cigarettes n'ont montré aucune différence significative de risque par rapport à ceux qui avaient continué cette habitude.

Si ce n'est pas après un diagnostic, alors quand ?

La première année suivant le diagnostic est particulièrement cruciale, selon l'auteur de l'étude Jules Mesnier de l'Hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. Un impressionnant 73 pour cent de ceux qui avaient arrêté de fumer après le diagnostic étaient restés abstinents pendant cette période, réduisant ainsi considérablement leur risque de crises cardiaques et d'autres événements cardiovasculaires graves.

Pour le cardiologue Harm Wienbergen de l'hôpital Klinikum Links der Weser à Brême, c'est une conséquence logique que presque trois quarts des patients qui ont arrêté de fumer après le diagnostic ont cessé de fumer dans la première année : "Le désir d'arrêter de fumer est particulièrement fort après avoir reçu un diagnostic potentiellement mortel."

Les patients devraient être fortement encouragés à arrêter de fumer au moment du diagnostic, suggère Mesnier. Les informer qu'ils peuvent réduire leur risque d'un "événement grave ou de décès" de moitié est un message puissant.

Bien que les anciens fumeurs réduisent rapidement leur risque de crises cardiaques et d'autres événements cardiovasculaires par rapport aux fumeurs actifs, ils n'atteignent pas le niveau de risque des non-fumeurs même plusieurs années plus tard.

Cependant, pour ceux qui persistent à fumer, le risque d'événements graves augmente en moyenne de huit pour cent par an. "Une crise cardiaque peut entraîner une faiblesse cardiaque permanente et des défauts valvulaires en raison d'une altération de la fonction cardiaque", explique Wienbergen.

Et ceux qui arrêtent de fumer - ou ne commencent jamais - font plus que simplement favoriser leur cœur, ajoute-t-il. Ne pas fumer non seulement réduit le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, mais aussi, par exemple, la démence et le diabète.

Expert : Un environnement non-fumeur aide à arrêter

Pour aider les fumeurs, qu'ils soient patients cardiaques ou non, à arrêter, leur environnement immédiat devrait être sans fumée, conseille Laufs : "La probabilité que quelqu'un réussisse à arrêter de fumer est liée à

