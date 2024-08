- En ce qui concerne la succession, la Saxe est tenue de régler avec les descendants du célèbre auteur-compositeur.

Saxe ne tire plus les bénéfices de la piste "À la Fenêtre" du groupe City, selon un média. Presque deux décennies après la mort de la parolière Hildegard Maria Rauchfuß, des ayants droit ont été identifiés, comme le mentionne "Die Welt am Sonntag". Le Land libre a été tenu de verser environ 144 000 euros, selon Martin Oberacher, responsable de la gestion centrale des successions en Saxe, qui a été interviewé par le publication.

Selon Oberacher, un chasseur de successions expérimenté a contacté par e-mail en juin 2022 pour proposer un ayant droit potentiel. Des recherches ultérieures ont révélé qu'il y avait en effet cinq ayants droit situés en Bavière, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans le Schleswig-Holstein.

La chanson "À la Fenêtre", le titre le plus populaire du collectif musical de Berlin, est issue d'un poème de Rauchfuß. Après son décès à Leipzig en 2000, aucun ayant droit n'a pu être trouvé Initially, ce qui a permis à l'État libre de récupérer l'héritage en 2002. Selon "Die Welt am Sonntag", l'État a touché des droits d'auteur et des frais de licence d'environ 10 000 euros par an depuis. L'État hérite lorsque

