Saxe : Regard sur les tendances électorales

Thuringe : Regard sur les tendances électorales

Élections prochaines dans différents États, 2024 - En ce qui concerne la Saxe et la Thuringe, quels partis politiques ont obtenu le plus de voix de l'AfD et de la BSW?

Le déclin notable du Parti de gauche en Thuringe, les revers importants pour les partis de la coalition, les gains pour l'AfD et un début prometteur pour le BSW - il y a eu un changement significatif dans les tendances électorales pour les élections régionales de 2024 en Saxe et en Thuringe. Des évaluations rapides des partis individuels peuvent être trouvées ci-dessous, avec des chiffres plus détaillés sur les changements électoraux dans l'infographie.

La CDU a réussi à attirer des votes du camp de gauche, avec de nombreux électeurs des anciens partenaires de coalition Verts et SPD passant à l'Union. Des baisses ont été notées pour l'AfD et le BSW.

L'AfD a réussi à attirer des votes de presque tous les partis, avec la plus grande partie provenant de la CDU. Cependant, de nombreux anciens électeurs de l'AfD ont également changé pour le BSW, qui a fait ses débuts dans la région.

Le Parti de gauche a été obligé de laisser partir de nombreux électeurs vers le BSW de son ancien membre Sahra Wagenknecht. Il a également subi des pertes envers la CDU, l'AfD et le SPD. De nombreux anciens électeurs du Parti de gauche ont également choisi de ne pas voter cette fois-ci, devenant des électeurs abstentionnistes.

Les Verts, anciennement au pouvoir, se trouvent dans un état plutôt terne : ils ont perdu des votes envers les partenaires de coalition CDU et SPD, mais aussi envers le BSW, l'AfD, le Parti de gauche et le bloc des électeurs abstentionnistes.

Le SPD a attiré des votes des Verts et du Parti de gauche. De nombreux électeurs abstentionnistes ont également décidé de participer cette fois-ci et ont voté pour les Démocrates sociaux. Les pertes les plus importantes ont été envers la CDU et le BSW, mais l'AfD a également reçu de nombreux anciens votes du SPD.

L'alliance BSW a connu un lancement réussi en Saxe, avec de nombreux électeurs du Parti de gauche passant à celle-ci. Elle a également attiré des votes des autres partis établis et a réussi à attirer de nombreux anciens électeurs abstentionnistes.

Pour des aperçus plus approfondis, plongez dans les graphiques ci-dessous pour voir comment les tendances électorales ont évolué pour les partis individuels.

Saxe : Tendances électorales en un coup d'œil

Le Parti de gauche, qui contrôlaitformerly le pouvoir, a subi des pertes notables cette fois-ci. Il a perdu des votes envers le BSW de l'ancien membre du Parti de gauche Sahra Wagenknecht, ainsi qu'envers la CDU et l'AfD. Certains anciens électeurs du Parti de gauche ont également changé vers le partenaire de coalition SPD, tandis que d'autres ont choisi de ne pas voter du tout.

L'AfD a réussi à attirer des votes de presque tous les partis et a également motivé les anciens électeurs abstentionnistes à participer. Cependant, les populistes de droite ont également dû céder des pertes et donner des votes au BSW.

La CDU a réussi à attirer des votes des anciens partis au pouvoir, avec la plus grande partie provenant du Parti de gauche. De nombreux électeurs du FDP ont également changé vers les Démocrates chrétiens. L'Union a perdu des votes envers l'AfD et le BSW.

Le SPD a perdu de nombreux votes envers la CDU et le BSW, ainsi qu'envers l'AfD. Cependant, il a réussi à attirer des votes des anciens partenaires de coalition.

Les Verts, qui faisaient partie du gouvernement minoritaire précédent, ont perdu de nombreux votes envers la CDU, le partenaire de coalition SPD et le BSW. Ils ont également subi des pertes face à l'AfD.

Le FDP a été obligé de regarder de nombreux de ses anciens électeurs changer vers la CDU, tout en perdant des votes envers l'AfD et le BSW.

