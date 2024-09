En cas de crise imminente, ces stades de la NFL seront transformés en abris temporaires.

En collaboration entre la NFL et l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA), quatre stades sportifs ont été choisis jusqu'à présent pour servir de shelters, de zones de préparation, d'hôpitaux d'urgence et de centres de distribution lors de catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tornades et les inondations.

Les stades initiaux inclus dans cet accord sont le MetLife Stadium (domicile des New York Jets et des New York Giants) ; le Lumen Field (Seahawks de Seattle) ; l'Acrisure Stadium (Steelers de Pittsburgh) ; et le Raymond James Stadium (Bucs de Tampa Bay).

Un autre stade, le SoFi Stadium, qui accueille les Rams et les Chargers de Los Angeles, est actuellement étudié pour rejoindre la liste.

L'administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a décrit cette initiative comme une "opportunité pionnière", invitant d'autres stades à suivre son exemple.

"Bien que nous commencions avec la NFL, tous les stades sportifs peuvent contribuer à leurs communautés pendant les crises", a déclaré Criswell. "J'encourage d'autres organisations et ligues à participer à cet effort collaboratif alors que nous faisons face aux défis posés par la crise climatique".

Historiquement, les stades de football ont servi de sites d'urgence improvisés ; notamment, le Superdome de La Nouvelle-Orléans a été utilisé comme dernier recours pour les shelters pendant l'ouragan Katrina en 2005, malgré les conditions dégradées une fois que l'électricité a été coupée et que les fournitures ont été épuisées. several other stadiums also became hubs for Covid-19 responses during the pandemic's peak.

Reconnaissant la valeur de l'infrastructure sportive étendue des États-Unis lors des crises, la NFL a proposé au gouvernement fédéral d'utiliser leurs stades lors d'événements météorologiques extrêmes et d'autres catastrophes, à condition qu'il y ait une planification et une coordination adéquates.

"Les stades sont des ressources communautaires essentielles, souvent utilisés pendant les crises", a déclaré la directrice de la sécurité de la NFL, Cathy Lanier. "Cette désignation met en évidence le rôle important que les stades jouent dans les circonstances ordinaires et difficiles".

Pour obtenir la désignation officielle de site d'urgence par le gouvernement fédéral, les stades doivent être situés au centre, à proximité des principales autoroutes et des installations de soins de santé telles que les hôpitaux, accessibles aux personnes handicapées et capables de distribuer rapidement de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux.

Lors de telles catastrophes naturelles, il est crucial de surveiller de près les conditions météorologiques pour garantir la sécurité des sites sélectionnés. Malgré leur potentiel pour servir de sites d'urgence, les stades peuvent rencontrer des défis pour fournir un soutien continu en cas de coupures de courant prolongées ou de ressources épuisées.

