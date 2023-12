En Californie, un garçon de 14 ans aurait utilisé plusieurs armes pour tuer ses parents et blesser sa sœur.

Le suspect, qui n'est pas identifié en raison de son âge, a d'abord appelé le bureau du shérif après le double meurtre et leur a dit que quelqu'un s'était introduit dans leur maison à Miramonte, avait attaqué sa famille et s'était enfui dans un camion, a déclaré le shérif du comté de Fresno, John Zanoni, lors d'une conférence de presse vendredi.

Les détectives ont ensuite remarqué des incohérences dans l'histoire du garçon, selon Zanoni.

"Les preuves ont finalement montré qu'il avait inventé l'histoire d'un cambriolage et qu'il était responsable de l'utilisation de plusieurs armes pour attaquer sa mère, son père et sa sœur", a déclaré M. Zanoni.

Le père et la mère ont été identifiés comme étant Lue Yang et Se Vang, tous deux âgés de 37 ans. Leur fille a été transportée à l'hôpital avec des blessures critiques et a subi une intervention chirurgicale, mais elle devrait survivre. Un autre enfant, le frère du suspect, âgé de 7 ans, n'a pas été blessé lors de l'attaque.

L'autre frère est pris en charge par des membres de la famille, selon le bureau du shérif du comté de Fresno.

Le suspect a été arrêté et placé dans un centre pour mineurs. Il est accusé de deux meurtres et d'une tentative de meurtre, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué de presse vendredi.

L'affaire est actuellement examinée par le bureau du procureur du comté de Fresno. CNN s'efforce de déterminer si le suspect est représenté par un avocat.

M. Zanoni n'a pas précisé comment les victimes sont mortes ni quelles armes ont été utilisées lors de l'attaque. Il a indiqué que les autorités n'avaient pas déterminé le mobile des meurtres.

"La tragédie de cette situation est d'une telle ampleur que deux enfants ont perdu leur mère et leur père à cause des actes de leur autre frère ou sœur", a déclaré le shérif. "Ces enfants grandiront sans père et sans mère à cause de cet incident.

Source: edition.cnn.com