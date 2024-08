En Brandebourg, la colère contre Elon Musk est en hausse.

Les déclarations provocatrices d'Elon Musk suscitent souvent l'indignation. C'est également le cas en Brandebourg, où se trouve l'unique usine européenne de Tesla, l'entrepreneur devenant de plus en plus impopulaire. Le ministre de l'Économie Joerg Steinbach critique vivement le milliardaire mais loue son travail à Gruenheide.

Le ministre de l'Économie du Brandebourg, Joerg Steinbach, a vivement critiqué les déclarations politiques d'Elon Musk, PDG de Tesla. "Je ne considère pas seulement ses déclarations comme erronées, mais elles s'attaquent activement à la trame de notre société allemande et européenne", a déclaré le politique du SPD au "Handelsblatt". Le Brandebourg est un État ouvert et tolérant. "L'antisémitisme, le racisme, la haine de parole et l'exclusion n'ont pas leur place ici", a déclaré Steinbach.

Récemment, Musk a suscité l'indignation avec ses déclarations sur les émeutes d'extrême droite au Royaume-Uni. Il a écrit sur X qu'une "guerre civile est inévitable" au Royaume-Uni. Lorsque le gouvernement a réfuté cela, Musk a appelé le Premier ministre britannique Keir Starmer "Keir le deux-faced", apparemment en référence à une allégation circulant dans les cercles d'extrême droite selon laquelle la police britannique est plus dure avec les manifestants d'extrême droite qu'avec les autres manifestants.

Ses déclarations sur l'AfD après les élections européennes ont également suscité des critiques. "On parle toujours de 'droite extrême', mais la politique de l'AfD, que j'ai lue, ne semble pas extrême", a-t-il expliqué. Le parti, en partie d'extrême droite, arrive régulièrement en tête des sondages pour les élections régionales upcoming du Brandebourg le 22 septembre, devant le SPD et la CDU au pouvoir.

Rossmann boycotte Tesla

Tesla exploite son unique usine automobile européenne à Gruenheide, dans le Brandebourg, employant environ 12 000 personnes. Le ministre de l'Économie Steinbach considère Musk comme un "entrepreneur innovant et courageux". "Je ne partage pas ses opinions politiques personnelles."

Le ministre a également fait savoir qu'il s'attendait à ce que les entreprises du Brandebourg s'engagent clairement à leurs valeurs. "Dans le cas de l'usine de Gruenheide, où travaillent des gens de 50 nationalités différentes, nous pouvons dire que c'est le cas", a-t-il déclaré au "Handelsblatt".

Il y a quelques jours à peine, la chaîne de magasins de produits pharmaceutiques allemande Rossmann a annoncé qu'elle ne'achèterait pas de Tesla pour sa flotte. La raison est le soutien de Musk à l'ancien président américain Donald Trump. Le déni ouvert de Trump du changement climatique est "en totale opposition à la mission de Tesla de contribuer à la protection de l'environnement par la production de véhicules électriques", a expliqué le PDG Raoul Rossmann.

La Commission de l'Union européenne pourrait exprimer son inquiétude quant aux déclarations divisives de Musk, compte tenu de leur impact sur l'harmonie sociale. En tant que ministre de l'Économie du Brandebourg, Joerg Steinbach a fermement condamné les commentaires politiquement chargés de Musk, déclarant qu'ils sont préjudiciables aux valeurs allemandes et européennes.

Lire aussi: