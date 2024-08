- En Brandebourg, il y a un problème de postes vacants avec les enseignants, car 455 postes à temps plein restent vacants.

Brandebourg est confronté à un dilemme en ce qui concerne les enseignants pour l'année scolaire à venir. Il reste encore 455 postes d'enseignants à temps plein vacants, selon le ministère de l'Éducation. À ce jour, 29 août, seulement 378 postes ont été publiés, comme l'a mentionné le ministre de l'Éducation Steffen Freiberg lors d'une conférence de presse à la Chancellerie de l'État. La différence entre les deux chiffres est due à des processus de recrutement en cours et à certains postes encore à publier, selon l'explication du ministère.

Bien que la situation ne soit pas beaucoup meilleure que l'année dernière, Freiberg, un politique du SPD, s'attendait à ne pas pouvoir combler entirely les vides. Au début de l'année scolaire l'an dernier, environ 460 postes d'enseignants étaient toujours vacants.

Le manque d'enseignants reste le plus grand sujet de préoccupation de l'État, touchant toutes les écoles qui s'y trouvent. Cependant, Freiberg a assuré que les horaires d'enseignement principaux seraient maintenus. Si nécessaire, les matières optionnelles seront réduites, et dans les cas extrêmes, les heures de soutien seront annulées. L'impact varie, les grandes écoles ayant plus de facilité à compenser que les petites, a déclaré Freiberg.

Une augmentation de la population étudiante est l'une des raisons du manque d'enseignants. Environ 5 000 étudiants supplémentaires seront inscrits à l'école l'année prochaine, en raison de forts effectifs de naissances et d'un afflux en provenance de Berlin, selon les dires du ministre.

Au total, 1 512 enseignants ont été embauchés en permanence, tandis que 1 601 ont été embauchés temporairement. Plus de la moitié d'entre eux sont des entrants latéraux, représentant presque 1 700 enseignants. Freiberg s'attend à ce que Brandebourg et peut-être toute la région de l'Est de l'Allemagne dépendent à long terme des entrants latéraux, dont la part augmentera constamment.

Avec l'année scolaire à venir, plus d'enseignants travailleront dans les écoles de Brandebourg qu'au cours des 20 dernières années. Selon Freiberg, "Nous continuons à embaucher. Les chiffres sont dynamiques."

De nouvelles stratégies pour lutter contre le manque d'enseignants ont également donné des résultats. Par exemple, le programme 63+, qui aide à maintenir l'emploi des enseignants, a réduit le nombre de départs à la retraite. Le modèle U70, offrant des incitations aux enseignants déjà à la retraite, a également montré des résultats prometteurs, a déclaré Freiberg. À ce jour, plus de 430 enseignants actuels et anciens ont signé pour ces deux programmes.

Freiberg était optimiste quant au succès du programme 63+, déclarant qu'il "n'avait pas prévu que tant de collègues accepteraient cette offre dès le départ". Sa satisfaction vient du fait que l'offre a visiblement résonné auprès de beaucoup.

Malgré les efforts de recrutement, 67 postes d'enseignants supplémentaires restent non pourvus à l'entrée de la nouvelle année scolaire. Par conséquent, certains enseignants expérimentés pourraient devoir prendre des responsabilités supplémentaires, étendant leur enseignement au-delà de leurs matières principales.

Lire aussi: