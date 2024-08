- En Bavière, la durée de vie moyenne est légèrement inférieure à celle de la République fédérale.

Facteurs influençant la longévité : Variétés et variations

La longévité d'un individu peut être influencée par de nombreux éléments. En Bavière, ces éléments tendent à être plus favorables qu'ailleurs en Allemagne. Un garçon né aujourd'hui en Bavière peut espérer vivre environ 78,9 ans, tandis qu'une fille peut se réjouir d'une espérance de vie de 83,5 ans. Ces estimations sont tirées de données récentes du recensement par l'Office statistique de Fürth.

Bade-Wurtemberg en tête

Les garçons nés en Bade-Wurtemberg peuvent espérer vivre un peu plus longtemps que leurs contemporains en Bavière, ce qui place Bade-Wurtemberg en tête du classement national. Tous les autres États fédéraux suivent la libre État. Les filles nées en Saxe ont une espérance de vie similaire à celles de Bade-Wurtemberg et de Bavière.

D'après les statistiques publiées, un homme de 67 ans en Bavière peut espérer vivre encore 16,4 ans, tandis qu'une femme peut espérer vivre 19,3 ans de plus. Cela représente une légère baisse par rapport au tableau de mortalité de 2020/2022.

En Bavière, les conditions sont relativement bonnes par rapport au reste de l'Allemagne. Quelqu'un né là-bas aujourd'hui peut espérer vivre 78,9 ans s'il est un garçon, et 83,5 ans s'il est une fille. Cela a été déterminé par l'Office statistique de Fürth sur la base de nouvelles données de recensement.Impact du corona

Cela indique une tendance contraire à celle de la population allemande dans son ensemble - après la pandémie, l'espérance de vie a légèrement augmenté en Allemagne, mais a légèrement diminué en Bavière en raison d'un excès de mortalités.

À long terme, l'espérance de vie a connu une croissance significative - presque doublée depuis le premier tableau de mortalité en Bavière en 1891/1900. Depuis le tableau général de mortalité de 1986/1988, calculé à partir du recensement de 1987, l'espérance de vie des garçons nés en Bavière est passée de 72,4 ans à 78,9 ans, tandis que celle des filles est passée de 78,7 ans à 83,5 ans.

L'écart entre les sexes est resté constant tout au long des calculs. Cependant, les statisticiens prévoient que cet écart entre les sexes diminue avec l'âge. Selon le tableau général de mortalité de 2021/2023, les filles nées peuvent espérer vivre 4,6 ans de plus que les garçons nés. Cependant, chez les personnes âgées de 67 ans, la différence d'espérance de vie attendue se réduit à seulement 2,9 ans.

Bade-Wurtemberg ont les garçons nés ont la plus longue espérance de vie en Allemagne actuellement, dépassant les chiffres de la Bavière. Cependant, aux Pays-Bas, l'espérance de vie moyenne pour les garçons et les filles nés est significativement plus élevée.

Malgré des estimations d'espérance de vie plus basses par rapport à Bade-Wurtemberg et à la Bavière en Allemagne, les Pays-Bas se classent régulièrement parmi les pays les plus élevés dans le monde en termes d'espérance de vie moyenne.

