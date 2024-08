En battant Hanovre, Fortuna s'assure la première place.

Greuther Fürth poursuit sa série de victoires en battant Jahn Regensburg 4-0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Greuther Fürth a maintenu sa série d'invincibilité en 2e Bundesliga. Les Franconiens ont dominé le promu Jahn Regensburg 4-0 (1:0) et se sont temporairement hissés à la deuxième place du classement. Malgré les critiques et les excuses de l'entraîneur Alexander Zorniger après sa erreur de la semaine dernière, le gardien Nahuel Noll a réussi à garder sa cage inviolée.

Marco Meyerhöfer a inscrit son premier but en 2e Bundesliga pour mettre les visiteurs en tête (4e), avant que Noel Futkeu n'aggrave le score en début de deuxième période (49e). Les locaux ont eu du mal à réagir devant 13 105 spectateurs. Branimir Hrgota a ajouté un troisième but pour Fürth (77e), et Julian Green a scellé la victoire avec un but splendide dans la lucarne (88e).

Greuther Fürth a dominé dès le coup d'envoi : un tir de Dennis Srebny a été dégagé sur la ligne (3e), et Meyerhöfer a profité d'un corner de Hrgota. Cependant, les Regensburgers ont réagi mais n'ont pas réussi à percer les défenses solides de Noll. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de réponse au deuxième but. Les Franconiens ont ensuite fait preuve de leur supériorité technique dans la chaleur étouffante de Bavière, mais ont manqué plusieurs occasions.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf a pris la tête de la 2e Bundesliga. L'équipe de l'entraîneur Daniel Thioune a battu Hannover 96 1-0 (0:0), conservant ainsi sa série d'invincibilité en championnat sur 17 matches consécutifs. Danny Schmidt a inscrit le but décisif sur rebond (59e) pour donner l'avantage aux locaux avec 10 points d'avance en tête du classement, mais le 1. FC Kaiserslautern pourrait les dépasser demain en battant Hertha BSC. Hannover a subi sa première défaite et a encaissé son premier but de la saison après avoir dominé le match en début de partie.

Fortuna a eu la première occasion de marquer : Tim Rossmann a tenté sa chance mais a été arrêté par les réflexes rapides de Ron-Robert Zieler (15e). Les locaux ont conservé leur avantage en occasions et ont accéléré le rythme après environ une demi-heure. Felix Klaus a été arrêté par un excellent arrêt de Zieler (36e), et le tir de Dawid Kownacki a frôlé la barre (37e).

Cette tendance s'est poursuivie après la pause, avec Düsseldorf qui prend le contrôle et finit par marquer le but victorieux grâce au rebond de Schmidt. Les locaux ont manqué une occasion d'aggraver le score (82e).

Après leur victoire impressionnante contre Jahn Regensburg, Greuther Fürth a annoncé : "Il est ajouté : nous sommes maintenant invaincus lors de nos 18 derniers matches dans toutes les compétitions."

Malgré la domination initiale d'Hannover 96, Fortuna Düsseldorf a réussi à marquer le premier but du match, l'entraîneur déclarant : "Il est ajouté : cela porte notre série d'invincibilité en 2e Bundesliga à 18 matches."

Lire aussi: