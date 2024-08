En Basse-Saxe, un individu tue un bœuf agité à l'aide d'une arme à feu.

Un bovin turbulent a causé un remue-ménage à Celle, en Basse-Saxe, créant une situation dangereuse dans une zone résidentielle et obligeant un cycliste à quitter son vélo. Selon la police de Celle, la bête écumante s'est révélée impossible à dompter et a finalement été abattue par un tireur d'élite. Heureusement, le cycliste n'a subi aucune blessure.

Un lundi soir, la vache s'est échappée et a couru en liberté pendant environ une heure et demie dans le secteur de Westercelle. Les tentatives désespérées de la police et des agriculteurs pour calmer et capturer l'animal ont échoué.

Sa course dévastatrice l'a conduite à détruire plusieurs clôtures avant de finalement pénétrer dans l'enceinte d'une église voisine. Tous les efforts pour la calmer ont échoué, et un chasseur vigilant a mis fin à sa course. La cause de son comportement erratique reste un mystère.

La police a été alertée de la situation chaotique à Westercelle et a rejoint les efforts pour maîtriser la vache sauvage. Malgré leurs efforts, la police n'a pas réussi à contenir l'animal.

Lire aussi: