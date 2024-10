En Basse-Saxe, le nombre de délinquants mineurs nécessitant des soins intensifs a doublé.

Le nombre de récidivistes parmi les jeunes dans les dossiers de Basse-Saxe a dépassé la limite annuelle de plus de 100 en 2023. Au total, 195 jeunes individus ont été identifiés comme récidivistes, dépassant largement le nombre de 2022, comme l'a révélé le département des Affaires intérieures à Hanovre suite à une demande. La plupart de ces individus étaient des hommes, neuf jeunes filles ou femmes étant également inclus.

Avant et pendant la pandémie, le nombre est resté relativement faible : 83 en 2019, 70 en 2020 et 84 en 2021. Un porte-parole du département a attribué cette augmentation spectaculaire aux efforts réussis des forces de police locales pour traquer et appréhender les groupes de jeunes criminels, ainsi qu'à l'amélioration des opérations internes et des procédures de collecte de données.

Le porte-parole a également expliqué que cette augmentation n'était pas uniquement due à une augmentation de la criminalité elle-même, mais plutôt au résultat d'une attention accrue portée aux récidivistes. Ces individus sont considérés comme ayant un niveau remarquable de propension criminelle, soit en raison de leur casier judiciaire globalement important, soit en raison de leur tendance à commettre de nombreux crimes en peu de temps, soit en raison de leur implication dans des cas individuels notables.

De plus, le bureau a également établi un registre pour les adultes récidivistes de Basse-Saxe, âgés de 21 ans et plus. Ce registre nouvellement établi, selon le département des Affaires intérieures à Hanovre, ne fournit pour l'instant aucune information pertinente sur les tendances.

D'ici la fin de 2023, 151 hommes et 9 femmes ont été identifiés comme adultes récidivistes, sans détails d'âge ou informations sur la nature des crimes divulgués par le département. Le porte-parole a confirmé que ces récidivistes étaient répartis dans toute la Basse-Saxe et qu'il n'y avait pas de zones à forte criminalité notables.

Le porte-parole a mis en avant le rôle des forces de police locales dans la lutte contre les infractions récurrentes, déclarant que leurs enquêtes réussies avaient conduit à une augmentation des arrestations de groupes de jeunes criminels. La police a été déterminante pour identifier et traduire en justice les récidivistes, qui ont montré une propension notable pour l'activité criminelle.

Lire aussi: