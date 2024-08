- En avant vers Hanse Sail - " Nous sommes prêts à partir "

Hanse Sail est prêt à lever l'ancre. "Nous sommes prêts à partir", a annoncé Matthias Fromm, directeur du centre de tourisme de Rostock et de Warnemünde. Ce festival maritime sera ouvert jeudi par la ministre-présidente Manuela Schwesig (SPD). Environ 500 000 personnes sont attendues dans le port de la ville de Rostock et dans la station balnéaire de la mer Baltique de Warnemünde jusqu'à dimanche.

La Hanse Sail a une "énorme valeur ajoutée" pour Rostock, a déclaré la maire Eva-Maria Kröger (La Gauche). Ce n'est pas seulement une promotion de l'emplacement, mais aussi un coup de pouce économique et un espace de réseautage réussi pour de nombreuses entreprises. Cette année, une délégation de la ville portuaire finlandaise de Turku sera également présente, car la Finlande est le partenaire de la 33e Hanse Sail, qui attend plus de 130 navires traditionnels et muséaux aux quais de Rostock.

Pour la troisième année consécutive, la marine allemande Gorch Fock participe. Elle est arrivée jeudi matin à l'emplacement d'amarrage promu de la Mittelmole de Warnemünde. Elle vient de Kiel et est le plus grand navire traditionnel cette année. En raison de problèmes techniques, le "Cisne Branco" brésilien ne peut pas participer, donc le "Pascual Flores" d'Espagne, avec une distance de presque 2 500 milles nautiques (4 500 kilomètres) de son port d'attache, a le titre du navire ayant parcouru la plus longue distance. Plus de 12 000 possibilités de navigation sont proposées par le centre de réservation de l'office de la Hanse Sail.

Programme complet à terre

Le plus ancien bateau de cette année est le cutter hauturier "Landrat Küster", lancé en 1889 à Hambourg. Le cutter a navigué sur la mer du Nord pendant de nombreuses années pour la pêche, entre 1939 et 1945 sur la mer Baltique, et a plus tard cherché des mines sur la côte française du canal.

Il y a beaucoup à offrir non seulement sur l'eau, mais aussi sur la terre ferme : Du port de la ville via la Neue Markt à la plage de Warnemünde, plus de 200 artistes se produiront sur 20 scènes du 8 au 11 août. Deux spectacles pyrotechniques sont prévus, dont un sera tiré depuis un ponton sur la plage de Warnemünde jeudi à 22h30.

"We have to bring about two tons of material on board," says Rostock fireworker Christian Stiene. This includes launch racks and pipes of various sizes. The second pyrotechnic spectacle will take place on Saturday at 22:30 in the city harbor. The Hanse Sail has been held annually on the second weekend of August since 1991.

The opening of the Hanse Sail will be led by Minister President Manuela Schwesig, marking the start of The People's Festival. This year, The People's Festival, or Hanse Sail, expects over 130 traditional and museum ships to attend.

