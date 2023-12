En Autriche, des militants pour le climat jettent de la substance noire sur le tableau de Klimt intitulé "La mort et la vie".

Deux activistes appartenant à un groupe appelé "Last Generation" ont lancé leur attaque contre le tableau du musée Leopold de Vienne peu après 11 heures, heure locale (5 heures, heure de l'Est), mardi, selon un communiqué publié par le musée.

Après avoir jeté la substance sur l'œuvre, un manifestant s'est collé à la vitre protégeant le tableau.

Last Generation a diffusé sur Twitter une vidéo et des photos de la manifestation.

"Les nouveaux forages pétroliers et gaziers sont une condamnation à mort pour l'humanité", a tweeté le groupe, accusant ceux qui recherchent ces deux ressources d'avoir du sang sur les mains.

Dans un tweet ultérieur, il a appelé à des mesures immédiates pour lutter contre le dérèglement climatique.

"L'abaissement de la limite de vitesse à 100 km/h sur les autoroutes ne coûte rien à mettre en œuvre, permet d'économiser 460 millions de tonnes de CO2 par an rien qu'en #Autriche et conduit à moins de bruit, à une meilleure qualité de l'air et à des routes plus sûres. Qu'attendons-nous ?"

Après une première évaluation, le musée a déclaré que si la peinture et le cadre original n'étaient pas endommagés, "les dommages causés au verre et au cadre de sécurité ainsi qu'au mur et au sol sont évidents et importants."

La police et une équipe médicale se sont rendues sur les lieux peu après l'attaque et les données personnelles des activistes ont été relevées, a ajouté le musée.

Klimt a peint "La mort et la vie" en 1910 et l'a retravaillé en 1912-1913, puis en 1915-1916. Il représente la Mort à gauche et la Vie - hommes, femmes et enfants - à droite.

Stephanie Halasz, de CNN, a contribué à ce reportage.

