En approche de la côte du Golfe, la tempête tropicale Francine s'intensifie vers la puissance d'un ouragan.

Francine pourrait se transformer en ouragan d'ici mardi, atteignant la catégorie 2 à l'arrivée sur la terre ferme. Une telle tempête puissante pourrait causer des dommages substantiels aux bâtiments et des pannes de courant généralisées, amenant le gouverneur de Louisiane à déclarer l'état d'urgence dans tout l'État avant son arrivée.

D'ici lundi soir, Francine se trouvait à environ 125 miles de la frontière Texas-Mexique, avec des vents maximaux de 65 mph, soit seulement 9 mph en dessous de la catégorie d'ouragan, selon le Centre national des ouragans.

Les régions le long des côtes supérieures du Texas et de la Louisiane pourraient être confrontées à des précipitations diluviennes, des vents vigoureux et une remontée de la mer dangereuse à mesure que Francine se déplacera. Les régions les plus susceptibles de subir des conséquences graves seront probablement celles du sud de la Louisiane au moment de l'arrivée sur la terre ferme.

Plus de 5 millions de personnes sont actuellement sous avis de crue le long de la côte du Golfe. Francine est prévue pour apporter des précipitations comprises entre 4 et 8 pouces, de la côte nord-est du Mexique au sud du Mississippi, et certaines régions pourraient même atteindre jusqu'à 12 pouces.

La Louisiane, le Texas et certaines parties de la côte du Golfe ont émis des avertissements d'ouragan, de tempête tropicale et de surcroit. Le Centre national des ouragans a également mis en garde contre une remontée de la mer de High Island, Texas, jusqu'à l'embouchure du Mississippi.

Bien que se déplaçant à 5 mph autour de 22h CT lundi, Francine est prévue pour accélérer sa vitesse mardi.

L'emplacement exact de l'arrivée de Francine en Louisiane reste incertain, et la tempête pourrait même être plus puissante que prévu. La progression de la tempête pourrait être alimentée par une eau de mer extrêmement chaude – un indicateur de la planète qui se réchauffe en raison des émissions de combustibles fossiles – qui fonctionne comme de l'essence à jet pour les tempêtes tropicales.

Les préparatifs d'urgence sont actuellement en cours en Louisiane, où les communautés côtières sont bien familiarisées avec les ravages que de telles tempêtes peuvent causer. Le gouverneur Landry a demandé l'aide de l'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence lundi.

Des ordres d'évacuation obligatoire ont été émis dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, selon les publications sur les réseaux sociaux des officiels. Des évacuations obligatoires et volontaires ont été ordonnées à Grand Isle, dans la paroisse de Jefferson, qui a été dévastée par un ouragan de catégorie 4, Ida, en 2021.

Certaines paroisses, telles que Saint-Mary et Terrebonne, ont commencé à fermer les écluses et à distribuer des sacs de sable lundi. La paroisse de Terrebonne a également déclaré l'état d'urgence, selon un communiqué de presse.

Les écoles seront fermées dans plusieurs paroisses de Louisiane, notamment Jefferson, Terrebonne et Orleans (qui comprend La Nouvelle-Orléans), mercredi et jeudi.

Dans le Mississippi, les résidents de Pass Christian ont commencé à évacuer volontairement.

Ce à quoi s'attendre le long de la trajectoire de Francine

L'influence de Francine sera ressentie avant son arrivée et pourrait se poursuivre bien dans la semaine à mesure qu'elle approchera de la terre et faiblira.

"Francine est prévue pour apporter des précipitations importantes et le potentiel de graves inondations éclair le long de la côte du nord-est du Mexique, des côtes inférieures et supérieures du Texas, de la plupart de la Louisiane et du Mississippi jusqu'au jeudi matin", a déclaré le Centre national des ouragans.

Dès mardi, les vents de force de tempête tropicale commenceront à affecter certaines parties des côtes nord-est du Mexique et du Texas du sud. La remontée de la mer et les vagues pourraient également causer des inondations mineures sur la côte du Mexique au début de cette semaine.

La remontée de la mer s'intensifiera à mesure que Francine se rapprochera de la terre ferme, inondant les zones normalement sèches de plusieurs pieds d'eau. Les régions côtières centrales de la Louisiane pourraient subir les pires inondations, avec des niveaux de remontée de la mer potentiels allant jusqu'à 10 pieds au-dessus de la normale.

Un avertissement de remontée de la mer a été émis lundi pour les régions côtières de l'est du Texas, de la Louisiane et du Mississippi.

Les précipitations représentent une menace importante, commençant dans certaines parties du Texas et du nord-ouest du Mexique lundi et se poursuivant plus à l'ouest de la côte du Golfe mardi. Le Texas devrait subir la plupart de ses fortes précipitations au début de la semaine, mais les conditions les plus graves pourraient ne se manifester qu'en fin de soirée mardi en Louisiane.

Francine devrait perdre rapidement de sa force après l'arrivée sur la terre ferme mercredi, mais les précipitations devraient continuer à tremper les régions du

