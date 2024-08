En août, une sécheresse a suivi, suivie de fortes pluies.

Août dit ses adieux avec une chaleur étouffante et un excès de soleil. Malgré cela, certaines régions luttent contre les effets d'une sécheresse, tandis que d'autres ont déjà connu un excès de précipitations ce mois-ci. Cela est évidence par une analyse des données météorologiques.

Le Service météorologique allemand (DWD) a publié un rapport inattendu pour août : il a été exceptionnellement chaud et inhabituellement ensoleillé ce mois-ci, selon le service. La température moyenne était de 20 degrés Celsius, soit 3,5 degrés de plus que la moyenne habituelle de la période de comparaison internationale de 1961 à 1990. La norme mensuelle de 200 heures d'ensoleillement a également été largement dépassée, avec environ 262 heures d'ensoleillement enregistrées.

Par rapport à la période de référence de 30 ans, il y a également eu un manque de précipitations notable. Cependant, le DWD met en évidence de importantes disparités régionales en matière de précipitations. En moyenne, environ 61 litres par mètre carré sont tombés dans tout le pays, soit environ 80 % de la quantité habituelle pour cette période de l'année (environ 77 litres). Cependant, certaines régions ont reçu significativement plus de précipitations, comme le confirme une analyse des données de précipitations station par station effectuée par ntv.de. En particulier, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Basse-Saxe, ainsi que certaines parties de la Bavière, de la Thuringe et de la Saxe, ont connu un excès de précipitations par rapport à leur moyenne à long terme régionale.

Selon le DWD, cela peut être attribué à des événements de fortes précipitations localisées. Ce qui aurait normalement été de la pluie dans certaines régions déficitaires en pluie sur une période de trois mois a été enregistré en quelques heures à certains endroits : par exemple, à Trendelburg, dans le nord de la Hesse, le plus haut total journalier de 169,8 litres par mètre carré a été enregistré au début du mois. À Nordhausen, en Thuringe, il est tombé 114,9 litres le même jour.

"Des régions telles que le nord de la Thuringe, le sud-est de la Saxe et le nord-ouest de la Bade-Wurtemberg ont également signalé des averses qui ont largement dépassé la moyenne mensuelle et ont causé des inondations dans certains cas", écrit le DWD. Dans la région de Berchtesgaden et du Chiemgau, ce mois-ci a été le plus humide avec une moyenne de plus de 200 litres par mètre carré. Inversement, il y a des régions extrêmement sèches, en particulier dans l'est du pays. Dans la Magdeburger Börde et certaines parties de l'ouest du Brandebourg, moins de 10 litres par mètre carré de pluie sont tombés dans certaines régions, comme à Baruth, dans le Brandebourg (6,5 litres par mètre carré) ou à Genthin, en Saxe-Anhalt (5,5 litres par mètre carré).

Pas d'étés frais depuis 28 ans

Dans l'ensemble, l'été 2024 est marqué par ses extrêmes. Il a commencé inhabituellement frais pour devenir extrêmement chaud plus tard, culminant avec "un écart de température inhabituellement élevé". Le 13 août, la température estivale la plus élevée de l'année a été enregistrée dans tout le pays : 36,5 degrés à Bad Neuahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat. Cela fait de l'actuel août l'un des 5 plus chauds de l'histoire météorologique allemande.

Avec une moyenne globale de 18,5 degrés, soit 2,2 degrés de plus que la valeur de comparaison, l'été 2024 est à nouveau Significativement trop chaud et continue une longue série : il n'y a pas eu un seul été avec un bilan de température inférieur à la moyenne à long terme au cours des 28 dernières années.

Le météorologiste du DWD, Marcus Beyer, pense que cela a modifié notre perception de la chaleur ou du froid en été. Ce qui était considéré comme exceptionnellement chaud entre 1961 et 1990 ne semble plus aussi extrême aujourd'hui. Cette tendance devrait se poursuivre : "Si nous regardons quelques années à l'avance et que nous considérons comment l'hypothétique moyenne pour 2021 à 2050 pourrait

