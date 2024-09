En août, la Maison Blanche a proposé une extension du financement des services secrets au Congrès, en mettant l'accent sur les prochaines élections.

Le 13 juillet dernier, à Butler, en Pennsylvanie, suite à une tentative d'assassinat contre l'ex-président Donald Trump, le Bureau du budget et de la gestion a soumis une demande inhabituelle, incluant les ajouts demandés par la Maison-Blanche aux contenus habituels d'un projet de loi de financement temporaire. Cette information a été révélée à CNN par des sources internes.

Il est fort probable que le Congrès et la Maison-Blanche trouvent un accord dans les semaines à venir, finançant le gouvernement pour une durée importante, y compris la période électorale, grâce à un plan appelé résolution budgétaire continue, ou "RBC".

La demande de la Maison-Blanche, selon les sources, indique que si les ajustements nécessaires ne sont pas effectués, le Service secret pourrait manquer des ressources nécessaires pour maintenir et renforcer les mesures de protection pendant cette période.

Cependant, la demande n'a pas fourni de chiffre précis pour l'augmentation des dépenses. Au lieu de cela, elle a demandé un langage plus souple, permettant au département de la Sécurité intérieure d'allouer des fonds selon les besoins pour continuer les opérations de protection et les opérations de campagne présidentielle pendant la période de RBC.

Les agences fédérales soumettent régulièrement de telles demandes au Bureau du budget et de la gestion avant les négociations sur le financement gouvernemental temporaire. Elles énoncent les ajouts souhaités par l'administration au langage standard d'une résolution budgétaire continue, servant souvent d'avertissement que certains programmes pourraient être sous-financés si le budget reste au niveau de l'année précédente, même pour une courte période.

Par le passé, l'administration avait regroupé ces demandes avec un financement supplémentaire pour l'aide aux sinistrés, l'aide contre le Covid-19 et l'aide militaire à l'Ukraine. Ces demandes groupées étaient souvent moins populaires au Congrès en raison de leur nature politique.

Le langage proposé pour le financement accru du Service secret jusqu'aux élections de 2024 a été inclus dans au moins un projet de loi de financement soutenu par les républicains, suggérant un soutien bipartisan pour cette initiative sur la Colline du Capitole.

Lors d'une interview radiophonique diffusée mardi, le président Joe Biden a réaffirmé sa conviction que le Service secret a besoin de plus de personnel pour faire face à l'environnement de menaces élevé pour les candidats politiques.

"L'une des choses, c'est que nous avons besoin de plus de ressources", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de plus d'agents, nous avons besoin de plus de protection, nous avons besoin d'étendre la disponibilité de l'aide."

Biden a décrit la situation comme "danger

