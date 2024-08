En Angleterre, de nombreuses rencontres avec des mineurs

De nombreux mineurs en Angleterre et au Pays de Galles ont été soumis à des palpations corporelles intimes pour détecter des substances et des armes à feu. Entre janvier 2018 et juin 2023, les forces de l'ordre ont effectué un total de 3368 de ces "inspections intégrales", selon la Commissaire aux enfants au Royaume-Uni, Rachel de Souza.

Elle a plaidé en faveur de normes plus strictes. "Il faudrait fixer un seuil beaucoup plus élevé avant qu'un mineur ne soit soumis à une fouille embarrassante et distressante", a-t-elle déclaré. "Beaucoup de fouilles sont excessives, risquées et mal documentées."

Les projets de nouvelles normes prévoient que seuls les officiers supérieurs peuvent autoriser une fouille, et que les parents ou tuteurs doivent être informés. Les "palpations corporelles intégrales" ont été critiquées Recently, après que des officiers aient retiré une élève noire d'un examen pour la fouiller à la recherche de drogue, sans rien trouver. Les autorités ont présenté des excuses.

Malgré une diminution du nombre de fouilles, plus de la moitié n'ont pas abouti à d'autres mesures, a révélé de Souza. Cela soulève des questions sur la nécessité de ces contrôles invasifs. De plus, le nombre disproportionné de fouilles pratiquées sur des enfants noirs est une source d'inquiétude, les mineurs noirs étant quatre fois plus susceptibles d'être fouillés que leurs homologues blancs.

Dans environ 9 cas sur 10, la suspicion était liée à la drogue, et dans 6 %, c'était les armes. Dans moins de la moitié des fouilles, un adulte responsable était présent. Des enfants aussi jeunes que huit ans ont été soumis à ces contrôles. L'âge de la responsabilité pénale en Angleterre est de dix ans.

De Souza a suggéré que seuls les officiers supérieurs devraient être autorisés à effectuer des visites ou des fouilles personnelles, en raison de leur gravité et de leur potentiel de distress pour les mineurs. Suite à la controverse concernant une fouille qui a entraîné le retrait d'une élève noire d'un examen, il y a eu des appels pour des réglementations plus strictes concernant ces contrôles invasifs.

Lire aussi: