- En Angleterre, de nombreuses personnes rencontrent des mineurs

De nombreux mineurs en Angleterre et au Pays de Galles ont subi des fouilles corporelles intensives à la recherche de substances illicites et d'armes. Entre janvier 2018 et juin 2023, les autorités ont effectué un total de 3 368 telles fouilles, selon la commissaire à l'enfance au Royaume-Uni, Rachel de Souza.

De Souza a plaidé en faveur de réglementations strictes. "Il devrait y avoir une raison beaucoup plus solide avant qu'un enfant ne subisse cette inspection dégradante et distressante", a-t-elle déclaré. "Les fouilles à nu excessives, risquées et mal rapportées se produisent trop souvent", a-t-elle ajouté.

Des directives proposées suggèrent que seul un officier de haut rang peut autoriser une fouille, et qu'un parent ou tuteur doit être informé.

Éléve fouillé pendant les heures de classe

La pratique des fouilles à nu a été largement critiquée depuis qu'un officier a retiré une élève noire d'un examen pour la fouiller à la recherche de substances illicites. Aucun élément de preuve n'a été trouvé, et le département s'est excusé.

Bien que le nombre de fouilles ait diminué récemment, plus de la moitié d'entre elles n'ont abouti à aucune action supplémentaire, selon De Souza. Cela soulève des questions sur la justification de telles fouilles invasives. De plus, De Souza a exprimé son inquiétude quant au nombre disproportionné de fouilles chez les jeunes noirs, qui sont quatre fois plus susceptibles d'être fouillés que leurs homologues blancs.

Dans près de 9 cas sur 10, la suspicion était liée à la drogue, et dans 6 %, il s'agissait d'armes. Dans moins de la moitié des fouilles, un adulte était présent. Des enfants aussi jeunes que huit ont été fouillés. L'âge de la responsabilité pénale en Angleterre est de dix ans.

Malgré l'appel à des réglementations plus strictes, la visite personnelle à l'école pour les parents ou tuteurs pendant les heures de classe pourrait toujours conduire à des fouilles aléatoires en raison d'une surveillance accrue. La disparité alarmante dans les taux de fouilles entre les jeunes noirs et leurs homologues blancs soulève également des questions sur la équité des politiques de visite personnelle.

