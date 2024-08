En Allemagne, plus de porcs ont été abattus

Pour la première fois depuis huit ans, plus de porcs ont été abattus en Allemagne au premier semestre 2024 qu'à la même période de l'année précédente. Au total, 21,9 millions d'animaux ont été abattus, ce qui représente une augmentation de 0,4 %, selon l'Office fédéral de la statistique. La quantité de porc produite a augmenté de 1,1 % pour atteindre 2,1 millions de tonnes.

Avant cela, le nombre de porcs abattus avait diminué depuis 2016, en partie en raison de changements dans les habitudes alimentaires. Au premier semestre 2016, 7,4 millions de porcs de plus avaient été abattus et 660 000 tonnes de porc de plus produites qu'à la même période en 2024.

Le porc représente toujours 62 % de la production totale de viande en Allemagne. Les quantités de boeuf (+2,5 %) et de volaille (+1,3 %) ont également augmenté au premier semestre de l'année. Dans l'ensemble, la quantité totale de viande a augmenté de 1,3 % pour atteindre 3,4 millions de tonnes.

