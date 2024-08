En Allemagne, les apprentis expriment souvent leur satisfaction envers leurs instructeurs ou mentors.

Les stagiaires en Allemagne apprécient leurs mentors mais aspirent à plus de guidance individuelle. "Dans l'ensemble, les stagiaires sont satisfaits de leurs mentors", a déclaré Kristof Becker, secrétaire fédéral de la jeunesse de la Confédération allemande des syndicats (DGB), jeudi dernier à Berlin. Cependant, tous les mentors n'ont pas suffisamment de temps à consacrer à leurs stagiaires.

C'est ce qu'a révélé une enquête auprès de plus de 10 000 jeunes dans les 25 domaines de formation professionnelle les plus courants. Selon cette enquête, environ 69 % des stagiaires interrogés sont satisfaits de leur formation professionnelle. Plus de 33 % travaillent régulièrement en heures supplémentaires. Plus de 15 % sont contraints d'accomplir des tâches non liées à leur formation, ce qui contredit la loi sur la formation professionnelle.

Elke Hannack, vice-présidente de la DGB, a condamné le fait que seulement 18,9 % de toutes les entreprises continuent de former. Environ 52 % en ont la capacité. "Ceux qui prennent vraiment au sérieux la question du manque de main-d'œuvre forment", a déclaré Hannack. Le nombre de personnes âgées de 20 à 34 ans sans formation a atteint un record de 2,9 millions.

Hannack a accusé les employeurs de faire obstacle à la nouvelle garantie de formation au niveau local. Cette garantie, dans certaines conditions, donne aux jeunes le droit légal à une aide pour la formation professionnelle en dehors de l'entreprise. La condition est que la région reconnaisse une pénurie. Cependant, cela a été réalisé dans seulement 21 régions du pays, selon Hannack. Cela a souvent échoué au niveau local en raison des employeurs qui s'y opposaient : "Ça ne fonctionne pas encore."

Les résultats de l'enquête ont montré que plus de 15 % des stagiaires sont affectés à des tâches non liées à leur formation, ce qui va à l'encontre de la loi sur la formation professionnelle. Malgré la satisfaction de 69 % des stagiaires interrogés par leur formation professionnelle, il y a une demande de plus de guidance individuelle de la part de leurs mentors.

