Table des matières

Comment se déroule le drill national de crise ?

Comment la mise en garde de crise atteint-elle le public ?

Pourquoi le système d'alerte d'urgence est-il fragmenté ?

Comment fonctionne la diffusion cellulaire ?

Dans quelle mesure une mise en garde de crise nationale est-elle plausible ?

Comment l'Allemagne se prépare-t-elle aux urgences ?

- En Allemagne, le son alarmant des sirènes retentit une fois de plus.

Imaginez les autorités diffusant une alerte pour une catastrophe, mais beaucoup de gens manquent le message. C'est exactement ce qui s'est passé lors du premier drill national de crise il y a quatre ans. Les sirènes étaient muettes dans de nombreuses régions, tandis que les notifications d'alerte arrivaient trop tard ou pas du tout. Christoph Unger, alors directeur de l'Office fédéral de protection civile, a dû démissionner suite à ce fiasco. L'année dernière, une deuxième tentative de mise en garde nationale a eu lieu, avec pour la première fois des citoyens recevant des alertes directement sur leur mobile.

Le prochain drill de crise aura lieu jeudi prochain. Les organisateurs prévoient d'améliorer les résultats par rapport à ceux de l'an dernier. Voici ce que vous devez savoir à l'avance :

Le drill national de crise a lieu chaque année le deuxième jeudi de septembre, sous la direction du gouvernement fédéral, des États et des municipalités (cette fois-ci le 12 septembre). Les autorités évaluent et testent les systèmes d'alerte allemands tout en examinant les meilleures méthodes pour alerter la population en cas d'urgence.

À 11 heures, l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe (BBK) déclenchera l'alerte d'essai, qui devrait être audible via 38 000 sirènes. Cependant, elle sera également diffusée via des applications d'alerte, des stations de radio et de télévision, et environ 6 600 panneaux d'affichage numériques. Le signal de fin suivra à 11h45.

Dans le but de toucher le plus de personnes possible dans leur vie quotidienne en Allemagne, l'alerte d'essai aura lieu pendant la semaine de travail.

Par rapport à d'autres pays, l'Allemagne repose sur une sélection de méthodes d'alerte en cas d'urgence. Le catalogue du système d'alerte modulaire (MoWas) des gouvernements fédéral et étatiques répertorie cinq méthodes d'alerte :

Applications : Les citoyens peuvent installer plusieurs applications sur leur smartphone, telles que "Nina". Les autorités utilisent ces applications pour diffuser des alertes concernant les tempêtes et les inondations, entre autres, via des notifications push. Les applications contiennent également des conseils d'urgence et des listes de contrôle pour divers scénarios de catastrophe.

: Les citoyens peuvent installer plusieurs applications sur leur smartphone, telles que "Nina". Les autorités utilisent ces applications pour diffuser des alertes concernant les tempêtes et les inondations, entre autres, via des notifications push. Les applications contiennent également des conseils d'urgence et des listes de contrôle pour divers scénarios de catastrophe. Radio et télévision : Les autorités transmettent des informations sur les dangers aux équipes rédactionnelles, leur permettant d'interrompre la programmation si nécessaire.

: Les autorités transmettent des informations sur les dangers aux équipes rédactionnelles, leur permettant d'interrompre la programmation si nécessaire. En ligne , les citoyens peuvent également obtenir des informations sur le site web du gouvernement fédéral et s'abonner aux alertes.

, les citoyens peuvent également obtenir des informations sur le site web du et s'abonner aux alertes. Panneaux publicitaires et d'affichage numériques distribuent également des alertes d'urgence - à condition qu'ils soient connectés au système d'alerte. Les prestataires de transport transmettent également des avertissements via leurs tableaux d'affichage.

distribuent également des alertes d'urgence - à condition qu'ils soient connectés au système d'alerte. Les prestataires de transport transmettent également des avertissements via leurs tableaux d'affichage. Aucun message de fin ne sera diffusé via la diffusion cellulaire, qui est un message direct à tous les téléphones mobiles.

Le BBK encourage les citoyens à se renseigner sur l'alerte d'essai à leur caserne de pompiers, à la mairie ou au centre citoyen. "Il est judicieux de se renseigner à l'avance sur les méthodes d'alerte d'essai utilisées par l'autorité locale, ce qui permet de se préparer en conséquence et, idéalement, d'informer les proches et les contacts", conseille le site web du BBK. Des informations sont également disponibles dans plusieurs langues.

Pourquoi le système d'alerte d'urgence est-il incomplet ?

Il y a plusieurs raisons à cela. Après la guerre froide, de nombreuses sirènes ont été démantelées ou négligées en Allemagne. Il est incertain de savoir combien il en reste actuellement en Allemagne.

Plus de 38 000 de ces systèmes d'alerte sont enregistrés auprès du BBK. Ceux-ci doivent être déclenchés par les centres de commande des municipalités. Par conséquent, le signal d'alerte ne retentit pas uniformément dans chaque endroit. Il faudra plusieurs mois pour que les sirènes soient contrôlées centralement, selon le président du BBK, Ralph Tiesler. Un registre national complet et à jour de toutes les sirènes fonctionnelles de la République fédérale ne sera disponible qu'à l'année suivante, "Le registre national des sirènes devrait être disponible en tant que plateforme avec des données à jour au cours de l'année à venir."

De plus, les municipalités sont invitées à participer à l'alerte d'essai, mais ne sont pas tenues de le faire. Par conséquent, toutes les sirènes ne retentiront pas le 12 septembre.

Cette technologie a été introduite suite à la dévastation de la vallée de l'Ahr en Allemagne et a été testée pour la première fois l'an dernier en décembre. Chaque utilisateur de téléphone mobile dans une zone particulière, avec son téléphone allumé, reçoit un message texte accompagné d'un son - à condition que l'appareil ne soit pas trop ancien. Les messages sont limités à 500 caractères et contiennent l'alerte et les actions recommandées.

Aucune inscription n'est nécessaire pour la diffusion cellulaire. Les autorités peuvent diffuser le message d'alerte à tous les téléphones mobiles joignables simultanément via la diffusion cellulaire. Le taux de couverture de la diffusion cellulaire était d'environ la moitié lors de la dernière journée d'alerte, selon le BBK.

Cependant, les citoyens ne reçoivent l'alerte de catastrophe que via la diffusion cellulaire - pas de message de fin. Cela n'est actuellement pas possible, selon le BBK.

Dans quelle mesure une mise en garde de crise nationale est-elle plausible ?

Au-delà de l'alerte d'essai, les alertes nationales sont extrêmement rares. Des alertes locales ou régionales sont généralement émises, comme lors des inondations ou des incendies de forêt.

Le système d'alerte en Allemagne a été étendu mais reste fragmenté. Bien qu'il y ait plus de sirènes qu'il y a quelques années, certaines régions d'Allemagne sont encore dépourvues de sirènes d'alerte. Cependant, des programmes de financement sont disponibles pour y remédier.

Le BBK considère également les bunkers comme un sujet important. Il reste 579 bunkers de protection en Allemagne, mais ils ne sont plus accessibles pour la protection de la population. "C'est un sujet complexe, car il a été décidé en 2007 de ne plus faire fonctionner aucun bunker public", déclare le président du BBK, Ralph Tiesler.

Généralement, Tiesler pense que l'Allemagne est bien préparée pour la préparation individuelle en cas d'urgences et de catastrophes. Des incidents tels que l'épidémie de Corona, les urgences de inondation et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont rendu les gens plus conscients des précautions en cas de catastrophe, affirme Tiesler. Cela est également démontré par les résultats des enquêtes menées par la BBK au cours des 1,5 dernières années. Le nombre de téléchargements et de manuels de la BBK demandés a également augmenté.

Office fédéral de protection civile et d'assistance en cas de catastrophe 1, Office fédéral de protection civile et d'assistance en cas de catastrophe 2, Office fédéral de protection civile et d'assistance en cas de catastrophe 3, Bundesregierung.de, avec des contenus de DPA*

During the upcoming CrisisDrill, individuals might still miss the test alarm even with various methods of distribution, such as apps, radio and television stations, and digital display boards. The test alarm using Cell Broadcast will only reach those with updated mobile phones, as older models may not support this feature. Despite the improvements, the emergency alert system remains fragmented, with many areas lacking functional sirens.

Lire aussi: