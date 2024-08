- En Allemagne, ces facteurs sont les principaux facteurs contribuant à la mortalité.

Les problèmes cardiaques continuent d'être la principale cause de décès en Allemagne. Environ un tiers (33,9%) des décès de l'année dernière ont été attribués à des crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux ou troubles similaires, selon les données publiées par l'Office de la statistique de Wiesbaden. Le cancer était responsable de plus de 20% (22,4%) des décès.

Les deux principales causes de décès ont montré une diminution par rapport à 2022 : 2,7% de personnes en moins sont décédées de maladies cardiovasculaires, et une diminution de 0,5% a été observée dans les décès dus au cancer.

Première baisse du nombre de décès depuis 2016

En 2023, le nombre total de décès a diminué pour la première fois depuis 2016. Le chiffre est passé de 1,07 million en 2022 à 1,03 million en 2023, soit une diminution de 3,6%. Plus de la moitié des femmes décédées et près d'un tiers des hommes décédés avaient 85 ans ou plus.

Selon l'Office de la statistique, il y a eu une augmentation importante du nombre de décès dus à la grippe ou à la pneumonie. Ce chiffre a augmenté de 13,1% pour atteindre presque 20 900, après une augmentation importante l'année précédente.

Pendant la pandémie de COVID-19, les chiffres dans ce domaine avaient considérablement diminué en raison des mesures préventives qui ont également empêché d'autres infections. En 2023, le niveau de décès dus à la grippe et à la pneumonie est revenu presque au niveau d'avant la pandémie, avec une part de 2,0% de toutes les causes de décès, a expliqué l'office.

Réduction significative des décès dus à COVID-19

L'année dernière, COVID-19 a été rapporté comme la principale cause de décès dans 25 768 cas, représentant 2,5% de tous les décès, soit une diminution de 50,8% par rapport à l'année précédente.

En 2023, 49 400 personnes sont décédées de causes non naturelles telles que les blessures ou l'empoisonnement, auxquelles se sont ajoutées 20 800 décès dus aux chutes.

10 300 personnes ont mis fin à leurs jours, ce qui représente une augmentation de 1,8% par rapport à l'année précédente. Selon l'Office de la statistique, cette augmentation est principalement due à une augmentation des suicides chez les femmes (en hausse de 8%), tandis que le nombre a légèrement diminué chez les hommes (en baisse de 0,3%). Dans l'ensemble, les suicides ont représenté une part similaire de décès que les années précédentes, soit 1,0%.

Malgré la diminution des décès liés aux problèmes cardiaques et au cancer,

