En 202x, pour la première fois depuis 2016, le nombre de décès en Allemagne a diminué.

L'an dernier, l'Allemagne a enregistré pour la première fois depuis 2016 une baisse du nombre de décès. Au total, 1 030 000 personnes sont décédées, soit une diminution de 3.6 % par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique. Près de la moitié des femmes décédées et environ un tiers des hommes décédés avaient 85 ans ou plus au moment de leur décès.

Tout comme les années précédentes, les maladies cardiovasculaires sont restées la principale cause de décès, représentant 33,9 % des décès. Le cancer suivait de près avec 22,4 %. Heureusement, la fréquence de ces deux causes a diminué de 2,7 % pour les maladies cardiovasculaires et de 0,5 % pour le cancer, selon les statisticiens.

En 2023, plus de personnes sont décédées de la grippe ou de la pneumonie par rapport à l'année précédente, représentant 2 % de tous les décès - un chiffre qui reste relativement constant depuis avant la pandémie de COVID-19. Notamment, la COVID-19 a été citée comme cause principale de décès dans 2,5 % des cas, montrant une diminution significative de 50 % par rapport à l'année précédente.

Les causes non naturelles, telles que les accidents ou l'empoisonnement, ont été attribuées à 4,8 % de tous les décès. Le suicide a représenté 1 % de ces décès.

