C'est un exploit remarquable : un érudit originaire d'Ulm et un autre de Rottenburg am Neckar (dans le district de Tübingen) ont réussi brillamment leur baccalauréat. Les deux ont terminé leurs examens avec un impressionnant total de 898 sur 900, comme l'a confirmé le ministère de l'Éducation de Bade-Wurtemberg sur demande.

La jeune fille a étudié à l'Albert-Einstein-Gymnasium d'Ulm, tandis que le jeune homme était étudiant à l'Eugen-Bolz-Gymnasium de Rottenburg. Environ 30 000 étudiants de divers horizons ont commencé leur baccalauréat lors de l'année scolaire 2023/24.

Un score de 823 ou plus équivaut à une note de 1,0. Une note de 1,1 est attribuée pour un total compris entre 822 et 805. La meilleure note officiellement atteignable est de 1,0. Un score inférieur à 300 points suggère que le baccalauréat n'a pas été réussi, comme l'a révélé le ministère.

Moyenne de baccalauréat record pendant la pandémie de Corona

L'année précédente a vu une moyenne de 2,21 dans les établissements d'enseignement général, légèrement inférieure à celle des deux années précédentes du baccalauréat, lourdement impactées par la pandémie de Corona. En 2021, la moyenne a atteint un record de 2,15 et est restée quasi identique à 2,13 en 2022. Depuis 1990, les moyennes de baccalauréat ont généralement fluctué entre 2,3 et 2,4. Les résultats de la dernière promotion seront dévoilés à l'automne.

