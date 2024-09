- En 2024, les abeilles à Berlin ont connu une augmentation inhabituelle de leurs activités en essaim.

Cette année, les colonies d'abeilles de Berlin se sont divisées fréquemment et ont produit de nombreux essaims, selon l'Association des apiculteurs de la ville. Le début précoce de la saison a conduit certains apiculteurs à installer les ruches trop tard, entraînant des essaims en raison d'un espace insuffisant, selon Melanie von Orlow, présidente de l'association.

Conséquemment, plusieurs essaims ont été relativement importants. Selon un apiculteur, le plus lourd jamais capturé en milieu de juin pesait 5,5 kilos, ce qui est généralement entre 2 et 3 kilos et abrite environ 10 000 à 20 000 abeilles. Si vous rencontrez un essaim, il est préférable de contacter un apiculteur local pour la capture. L'Association des apiculteurs dispose d'une liste de captureurs d'essaims sur son site web pour les résidents de Berlin.

Étonnamment, malgré les rares coups de froid, la récolte de miel a été satisfaisante dans l'ensemble, selon von Orlow. Les données précises de rendement en miel seront révélées à la fin de l'année. En moyenne, chaque colonie produit environ 30 kilos de miel. L'Association des apiculteurs remettra des prix pour le meilleur miel de Berlin lors de la Journée de l'apiculture de Berlin le 5 octobre, à l'Université libre de Berlin.

Association des apiculteurs collecteurs d'essaims de Berlin

Malheureusement, l'augmentation de l'activité d'essaimage pourrait avoir des impacts négatifs sur l'environnement urbain, nécessitant plus d'apiculteurs pour la collecte. Pour atténuer ce problème et assurer la protection de l'environnement, il est crucial que les résidents contactent l'Association des apiculteurs collecteurs d'essaims de Berlin pour la gestion des essaims.

