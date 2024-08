- En 2024, l'Association des agriculteurs rapporte un déficit dans leur rendement.

L'Association des Agriculteurs d'Allemagne n'est pas ravie des résultats de cette année's récolte. Selon le président de l'Union des Agriculteurs, Joachim Rukwied sur le Morning Magazine de ZDF, les agriculteurs sont mécontents en raison de rendements inférieurs par rapport aux années précédentes. Il mentionne un double coup dur car le niveau de prix a également chuté, bien en dessous des normes précédentes. "Le mécontentement agricole est indeed élevé suite à cette récolte, qui a également été entravée par des précipitations fréquentes", a déclaré Rukwied.

Pendant la dernière décennie, les rendements de blé et de colza ont diminué, a ajouté Rukwied. La qualité a également été affectée. Cela peut être attribué au changement climatique et aux réglementations gouvernementales, a souligné Rukwied. "Certains endroits n'autorisent plus une fertilisation optimale, et nous ne pouvons plus défendre les plantes contre les parasites et les maladies de manière aussi efficace qu'auparavant", a-t-il déclaré.

Contre toute attente, Rukwied ne prévoit pas une augmentation des prix pour les consommateurs, déclarant : "Je ne vois pas cela se produire pour le moment". Les prix des aliments jouent un rôle crucial dans la stabilisation de l'inflation depuis plusieurs années. Entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation notable des prix des aliments. "Nos prix ont maintenant retrouvé un niveau insatisfaisant, et notre part du prix final diminue constamment", a ajouté Rukwied.

Les dernières précipitations dans plusieurs régions d'Allemagne ont ralenti les moissonneuses-batteuses, entraînant un retard dans les premières estimations de grains en juillet, qui étaient presque normales. Les prévisions ont ensuite été revues à la baisse.

En regardant en arrière les protestations des agriculteurs en Allemagne et en Europe il y a quelques mois, Rukwied a déclaré : "Les hausses d'impôts inutiles ont été évitées". "Nous avons réussi à faire évoluer le discours de la politique agricole en Europe". Cependant, en Allemagne, de nouvelles propositions législatives peu pratiques et irréalistes continuent d'apparaître, laissant Rukwied et les agriculteurs frustrés, avec un appel à "faire des ajustements".

Le mécontentement de l'Association des Agriculteurs d'Allemagne vis-à-vis de cette année's récolte est principalement dû à la diminution des rendements de blé et de colza au cours de la dernière décennie, comme l'a mentionné le président de l'Union des Agriculteurs, Joachim Rukwied. Les réglementations agricoles inefficaces, exacerbées par le changement climatique, sont des facteurs contribuant aux rendements plus faibles et à la résistance réduite des plantes aux parasites et aux maladies, affectant considérablement l'agriculture en Allemagne.

Lire aussi: