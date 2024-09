- En 2024, la plaque d'Asbach a été volée pour la huitième fois.

L'indicateur du district de Petershausen à Asbach a été volé pas moins de huit fois cette année. La police a identifié des suspects dans cinq cas, comme elle l'a annoncé. Ces individus étaient soit des mineurs, soit des jeunes adultes. Ils sont soupçonnés d'avoir visé la pancarte en raison de sa similitude avec le nom d'une célèbre marque d'alcool. Le dernier incident s'est produit dimanche dernier, avec la pancarte et sa base qui ont été dérobées de la rue du village. Des témoins sont recherchés.

Il a été révélé que le remplacement d'une pancarte coûte généralement autour de 300 euros, selon le maire Marcel Fath du parti des Votants libres, lors d'une discussion mardi. Fath a refusé de fournir plus de détails lorsqu'on lui a demandé.

Les pancartes ont été une cible fréquente depuis un certain temps maintenant. En été 2021, Fath a discuté de ce problème avec "Süddeutsche Zeitung", mentionnant que le remplacement régulier des pancartes était une dépense courante dans le budget de la ville. Diverses mesures ont été prises pour tentativo de dissuader les vols, comme l'a partagé le maire à l'époque : "Nous avons expérimenté avec des vis spéciales, la soudure, le marteau et le rivetage, mais rien ne semble fonctionner."

