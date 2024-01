En 2024, il y aura une éclipse solaire totale, des pleines lunes et des pluies de météores.

Les pleines lunes et les pluies de météores illumineront le ciel. L'augmentation de l'activité solaire devrait provoquer des aurores qui créeront des spectacles colorés. Depuis la "Grande éclipse américaine" de 2017, les chasseurs d'éclipses comptent jusqu'en 2024, car une éclipse solaire totale traversera les États-Unis en avril.

De nombreux soirs, il sera possible d'observer différentes planètes ou la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre.

Gardez vos télescopes et vos jumelles à portée de main, et n'oubliez pas de vous procurer une paire de lunettes d'éclipse afin de pouvoir regarder l'éclipse solaire totale en toute sécurité.

Pleines lunes et superlunes

Douze pleines lunes se produiront en 2024, et les événements lunaires de septembre et d'octobre seront également considérés comme des superlunes, selon EarthSky.

Les définitions d'une superlune peuvent varier, mais le terme désigne généralement une pleine lune qui est plus proche de la Terre que la normale et qui apparaît donc plus grande et plus brillante dans le ciel nocturne. Certains astronomes affirment que le phénomène se produit lorsque la lune est à moins de 90 % de son périgée, c'est-à-dire de son approche la plus proche de la Terre en orbite.

La pleine lune de chaque mois est associée à un nom spécifique, selon l'Almanach des fermiers. Mais les pleines lunes ont une variété de noms et de significations selon les différentes tribus indigènes.

Voici les pleines lunes de 2024 :

25 janvier : lune des loups

24 février : lune de neige

25 mars : lune des vers

23 avril : lune rose

23 mai : lune des fleurs

21 juin : Lune des fraises

21 juillet : lune des daims

19 août : Lune des esturgeons

17 septembre : Lune des moissons

17 octobre : Lune des chasseurs

15 novembre : Lune des castors

15 décembre : Lune froide

Éclipses solaires et lunaires

Plusieurs éclipses se produiront en 2024, dont deux types d'éclipses lunaires et deux types d'éclipses solaires, selon l'Old Farmer's Almanac.

L'événement le plus attendu est l'éclipse solaire totale du 8 avril, qui sera visible au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil, bloquant complètement la face du soleil.

Les personnes se trouvant dans la trajectoire de totalité, c'est-à-dire dans les endroits où l'ombre de la lune couvrira complètement le soleil, verront une éclipse solaire totale. Les personnes situées en dehors de la trajectoire de totalité pourront toujours voir une éclipse solaire partielle, dans laquelle la lune n'obscurcit qu'une partie de la face du soleil.

Il faudra attendre août 2044 pour qu'une éclipse solaire totale soit à nouveau visible sur l'ensemble du territoire des États-Unis.

Une éclipse solaire annulaire se produira dans le ciel le 2 octobre au-dessus de certaines parties de l'Amérique du Sud. Ce type d'éclipse est similaire à une éclipse solaire totale, sauf que la lune se trouve au point le plus éloigné de son orbite par rapport à la Terre et ne peut donc pas bloquer complètement le soleil. Au lieu de cela, les éclipses solaires annulaires créent un "anneau de feu" dans le ciel, la lumière ardente du soleil entourant l'ombre de la lune.

Par ailleurs, une éclipse lunaire pénombrale sera visible par de nombreuses personnes en Europe, en Asie du Nord et de l'Est, en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud entre le 24 et le 25 mars.

Une éclipse lunaire, qui donne à la lune un aspect sombre ou atténué, se produit lorsque le soleil, la Terre et la lune s'alignent de telle sorte que la lune passe dans l'ombre de la Terre. Une éclipse lunaire pénombrale est plus subtile et se produit lorsque la lune traverse l'ombre extérieure, ou pénombre, de la Terre.

Une éclipse lunaire partielle, lorsque la Terre se déplace entre le soleil et la pleine lune sans être parfaitement alignée, apparaîtra en Europe et dans une grande partie de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud entre le 17 et le 18 septembre.

Consultez le site web de Time and Date pour connaître la date de chacune de ces éclipses.

Activité solaire et aurores

Le soleil devrait atteindre son maximum solaire, c'est-à-dire le sommet de son cycle d'activité de 11 ans, entre le milieu et la fin de l'année 2024.

Lorsque le soleil est actif, il émet de fortes éruptions solaires et des éjections de masse coronale, c'est-à-dire de grands nuages de gaz ionisé appelés plasma et des champs magnétiques qui jaillissent de l'atmosphère extérieure du soleil. Les tempêtes solaires générées par le soleil peuvent affecter les réseaux électriques, le GPS et l'aviation, ainsi que les satellites en orbite basse. Ces événements provoquent également des coupures de courant radio et présentent même des risques pour les missions spatiales avec équipage.

Le Space Weather Prediction Center, géré par la National Oceanic and Atmospheric Administration à Boulder (Colorado), surveillera de près le soleil et émettra des avertissements et des prévisions sur l'activité solaire susceptible d'avoir un impact sur la Terre.

L'augmentation de l'activité solaire a toutefois un effet secondaire plus positif : les aurores qui dansent autour des pôles de la Terre, connues sous le nom d'aurores boréales et d'aurores australes.

Lorsque les particules énergisées issues des éjections de masse coronale atteignent le champ magnétique terrestre, elles interagissent avec les gaz de l'atmosphère pour créer des lumières de différentes couleurs dans le ciel.

Les tempêtes géomagnétiques provoquées par le soleil en 2023 ont rendu les aurores visibles dans des endroits où elles sont rarement observées, notamment au sud du Nouveau-Mexique, du Missouri, de la Caroline du Nord et de la Californie aux États-Unis, ainsi que dans le sud-est de l'Angleterre et dans d'autres régions du Royaume-Uni.

Selon l'endroit, les aurores ne sont pas toujours visibles au-dessus de la tête, mais elles créent un spectacle coloré à l'horizon.

Pluie de météores

La nouvelle année commence presque immédiatement par une pluie de météores. Selon EarthSky, la pluie de météores des Quadrantides devrait atteindre son apogée entre le 3 et le 4 janvier. Après les Quadrantides, il y a une certaine accalmie dans l'activité des pluies de météores, et la prochaine ne se produira pas avant le mois d'avril. Heureusement, il y a beaucoup d'événements célestes à prévoir pendant cette longue attente.

Voici la liste complète des pluies de météores qui se produiront en 2024, selon l'American Meteor Society.

Quadrantides : 3-4 janvier

Lyrides : 21-22 avril

Eta Aquariids : 4-5 mai

Aquariidés du delta sud : 30-31 juillet

Alpha Capricornids : 30-31 juillet

Perséides : 12-13 août

Draconides : 7-8 octobre

Orionides : 21-22 octobre

Taurides méridionales : 5-6 novembre

Taurides du Nord : 11-12 novembre

Léonides : 17-18 novembre

Géminides : 13-14 décembre

Ursides : 21-22 décembre

Source: edition.cnn.com