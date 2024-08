- En 2023, William et Harry se retrouvent pour leur première rencontre de l'année.

Cette année a marqué leur première réunion, restée discrète et sans prétention. Cette semaine-là, la cérémonie commémorative pour Baron Fellowes a eu lieu dans le comté de Norfolk, en présence du prince Harry et du prince William.

Le baron Robert Fellowes, époux de la sœur de Lady Diana, Jane Spencer, et secrétaire privé de la reine de 1990 à 1999, est décédé le 29 juillet 2024, à l'âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu un mois plus tard, le 28 août. Pour cette occasion solennelle, le prince Harry a fait le voyage depuis sa résidence américaine, où il réside depuis quatre ans.

En 2008, "The Telegraph" a publié un entretien rare avec le baron, déclarant : "Peu de gens connaissent autant la famille royale que Robert Fellowes, et encore moins ont parlé aussi peu."

La présence des princes a été remarquée

La cérémonie funéraire a eu lieu dans le charmant village de Snettisham, situé sur la côte nord de la mer du Nord dans le Norfolk, dans l'église St. Mary's. Compte tenu de l'importance historique du XIVe siècle de l'église et de la vue sur le village, il n'est pas surprenant que William et Harry aient attiré l'attention. Malgré leur entrée séparée et discrète dans le bâtiment, les deux princes ont pris place dans le coin arrière de l'église, où ils ont été repérés par les fidèles.

Selon le site d'actualités britannique "Daily Mail", les fidèles ont confirmé une atmosphère solennelle et la distance entre les frères. Leur silence présumé, malgré les funérailles de leur oncle étant probablement leur première rencontre de l'année, a été reflété par l'assemblée. La dernière fois qu'ils avaient partagé un espace était lors du couronnement du roi Charles III il y a plus d'un an, où ils étaient également assis séparément et n'ont pas été photographiés ensemble. Leur précédente rencontre remontait aux funérailles de la reine en 2022.

Cette situation a marqué la troisième visite du prince Harry en Grande-Bretagne en 2024. Après avoir appris le diagnostic de cancer de son père au début de l'année, il avait également effectué une brève visite dans le pays. Plus tard, il est revenu pour promouvoir les Invictus Games.

Au cours de la cérémonie commémorative, le prince William et le prince Harry, tous deux présents, sont restés discrets. Leurs places dans le coin arrière de l'église sont passées inaperçues jusqu'à ce qu'ils soient repérés par les fidèles.

Malgré l'occasion solennelle et les funérailles de leur oncle étant leur première rencontre de l'année, les frères sont restés silencieux et ont maintenu une distance l'un de l'autre.

Lire aussi: