En 2023, les États-Unis ont enregistré un taux de fécondité record, selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention.

Le taux de fertilité aux États-Unis a connu une baisse régulière depuis plusieurs décennies, avec une chute marquée observée après la crise financière de 2008. Une brève augmentation en 2021 a suscité des théories sur une "baby boom" liée à la Covid-19, mais la tendance a rapidement repris sa pente descendante habituelle.

En 2023, le taux de fertilité aux États-Unis a connu une baisse de 3 %, atteignant un niveau record d'environ 55 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Cela a entraîné une diminution d'environ 68 000 naissances par rapport à l'année précédente, avec un total de 3,6 millions de bébés nés.

Depuis 2007, lorsque le taux de fertilité a atteint son pic, on a assisté à une baisse de 17 % des naissances et une chute de 21 % du taux de fertilité global, selon les données récentes du CDC's National Center for Health Statistics.

Différents aspects sociaux et économiques pourraient contribuer à la baisse des taux de fertilité aux États-Unis, selon Sarah Hayford, directrice de l'Institute for Population Research de l'Université d'État de l'Ohio. Le report de l'âge au mariage, la fréquence moins élevée des mariages, la durée plus longue des études et l'établissement économique progressif sont quelques-uns des facteurs liés aux taux de natalité plus faibles.

"Les individus reportent la parentalité", a expliqué Hayford. "Les personnes qui attendent plus longtemps pour devenir parents ont généralement moins d'enfants. Il y a également une acceptation croissante de l'absence d'enfants ou de familles plus petites, donc plus de personnes évaluent soigneusement leurs choix de devenir parents."

Les naissances aux États-Unis ont lieu de plus en plus chez les mères plus âgées, avec le taux de natalité le plus élevé observé en 2023 chez les femmes âgées de 30 à 34 ans (environ 95 naissances pour 1 000 femmes). De plus, le taux de natalité chez les adolescentes a atteint un niveau record en 2023, avec environ 13 naissances pour 1 000 filles âgées de 15 à 19 ans.

Cependant, les femmes aux États-Unis font face à des changements significatifs dans les services de santé reproductive suite à la décision de la Cour suprême de 2022 d'abroger le droit fédéral à l'avortement. Cette décision a supprimé le droit fédéral à l'avortement. Bien que les données au niveau national ne puissent pas refléter pleinement les tendances locales influencées par les restrictions à l'avortement des États, une analyse de 2022 a suggéré que les États ayant interdit l'avortement avaient un taux de fertilité en moyenne 2,3 % plus élevé que ceux ayant un accès non restreint à l'avortement, ce qui a entraîné environ 32 000 naissances de plus que prévu.

Hayford a noté que le lien entre les droits à l'avortement et les taux de natalité est complexe. L'impact à long terme des récents changements dans les politiques de reproduction sur les schémas démographiques n'est pas encore pleinement compris. Mais elle a ajouté : "L'accès à l'avortement peut influencer considérablement les projets d'avoir des enfants."

Les expériences globales de santé reproductive peuvent également influencer ces décisions, selon Hayford.

Le nouveau rapport du CDC révèle une tendance préoccupante : une augmentation du nombre de femmes enceintes ne recevant pas de soins prénataux ou des soins prénataux retardés. En 2023, le pourcentage de femmes enceintes sans soins prénataux a augmenté de 5 %, atteignant 2,3 % de toutes les femmes enceintes, et la part de femmes ne recevant des soins qu'au troisième trimestre a également augmenté, représentant près de 5 % des grossesses.

La baisse du taux de fertilité aux États-Unis pourrait avoir un impact négatif sur la santé globale, car une baisse des naissances pourrait entraîner une population vieillissante avec moins de jeunes travailleurs pour la soutenir. De plus, la hausse du nombre de femmes enceintes ne recevant pas ou

