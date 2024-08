- En 2022, les autorités douanières ont saisi beaucoup plus de substances illicites que les années précédentes.

Les douaniers de Frankfurt (Oder) ont saisi plus de deux fois la quantité de substances illégales en 2023 par rapport à l'année précédente. Grâce à des inspections ciblées sur la circulation routière en Brandebourg, les agents des douanes ont découvert environ 1 600 cas liés à 36 kilogrammes de stupéfiants en 2023. En revanche, seuls 16 kilogrammes ont été saisis en 2022.

Cependant, Astrid Pinz, porte-parole de la direction des douanes, a précisé que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement une augmentation de l'activité de contrebande. "Cela dépend s'il y a des saisies de drogue massives", a déclaré Pinz. "De telles occurrences peuvent facilement fausser les statistiques."

À l'avenir, dans le cadre de leurs efforts continus pour lutter contre le trafic de drogue, les autorités douanières de Frankfurt (Oder) pourraient décider de : ajouter à leurs stratégies : se concentrer sur les opérations basées sur l'intelligence et collaborer de manière plus étroite avec les agences douanières internationales pour traquer et appréhender les principaux contrebandiers de drogue.

