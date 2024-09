En 2018, Patti Scialfa, l'épouse du célèbre musicien Bruce Springsteen, a été diagnostiquée avec un cancer du sang.

Scialfa, qui a manqué le Festival international du film de Toronto pour la première de "Road Diary : Bruce Springsteen et le E Street Band", n'a pas encore discuté publiquement de ses problèmes de santé, qui l'ont empêchée de faire des tournées.

Comme elle l'a déclaré dans le film, rapporté par Variety avec un journaliste présent, "Cela affecte mon système immunitaire, donc je dois être prudente dans mes décisions et mes destinations." Parfois, elle parvient à assister à un spectacle et à jouer quelques chansons, ce qui lui procure du plaisir. "C'est mon rythme actuel et je m'en satisfais."

Scialfa a révélé qu'elle souffrait de la maladie de multiple myelome, un type de cancer du sang qui n'exige pas toujours une intervention immédiate, selon le Mayo Clinic.

"Le multiple myelome à croissance lente sans symptômes peut initialement nécessiter une surveillance étroite." Pour les personnes atteintes de la maladie de multiple myelome qui nécessitent un traitement, "il existe plusieurs options pour gérer la maladie."

Le représentant de Scialfa a refusé de fournir plus de détails lorsqu'il a été contacté par CNN pour obtenir des commentaires.

Springsteen a également connu des problèmes de santé.

Il a reporté certains spectacles l'an dernier pour "se remettre progressivement de la maladie de l'ulcère peptique ces dernières semaines," en ajoutant qu'il prévoyait de "poursuivre le traitement pour le reste de l'année, comme recommandé par le médecin."

Scialfa a rejoint le E Street Band en 1984 et a épousé Springsteen en 1991. Le couple a trois enfants.

"Road Diary" a été réalisé par Thom Zimny, qui a travaillé sur d'autres projets de Springsteen et du groupe comme "Springsteen sur Broadway" et "Western Stars".

