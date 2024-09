En 2012, JD Vance a réussi à persuader un ancien éducateur de supprimer une entrée écrite par lui, critiquant la position agressive du Parti républicain contre l'immigration.

Il y a quatre ans, alors que Vance envisageait une carrière politique au sein du GOP, il a demandé à un ancien professeur de collège de supprimer un essai. Le professeur, Brad Nelson, avait été son tuteur à l'Université d'État de l'Ohio alors qu'il était étudiant. Après la graduation de Vance, Nelson lui a demandé son aide sur un blog non partisan administré par le Center for World Conflict and Peace.

Nelson a révélé à CNN qu'en 2016, lors des primaires républicaines, il avait accepté de supprimer l'essai à la demande de Vance pour l'aider à se faire une place en politique républicaine. Cependant, l'article, intitulé "Un cadre pour le GOP", peut toujours être consulté via la Wayback Machine d'Internet Archive.

"Une grande partie de la politique d'immigration républicaine repose sur l'idée de déporter ou de 's'auto-déporter' 12 millions de personnes", a écrit Vance. "En y réfléchissant : les conservateurs ne font pas confiance au gouvernement pour gérer les prêts d'entreprise et réglementer notre alimentation de manière efficace. Yet they suppose the government can deport millions of undocumented immigrants. The notion is unrealistic. Similarly, numerous aspects of the party's platform are unsound."

Paradoxalement, douze ans plus tard, en tant que colistier de l'ancien président Trump, Vance promeut des sentiments anti-immigrants similaires à ceux qu'il avait dénoncés en 2012 alors qu'il était étudiant en droit de 28 ans. Récemment, Vance a renforcé des allégations infondées contre les immigrants haïtiens à Springfield, Ohio.

Interrogé sur ses critiques passées de la position de Trump sur l'immigration, Vance a affirmé que le discours de Trump sur l'immigration avait obtenu sa conversion de l'antagonisme au soutien.

"The reasons I shifted my stance on Trump are evident in what's transpiring in Springfield," Vance said. "Media and the Kamala Harris campaign have tagged Springfield residents as racist, have lied about them. They dismiss the public health quandary occurring in Springfield right now. No one except Donald Trump acknowledges it."

Martin, un porte-parole de Vance, a déclaré à CNN que Vance avait toujours plaidé en faveur de mesures de sécurité aux frontières renforcées, y compris les expulsions, et qu'il affichait maintenant l'un des meilleurs scores de vote conservateur au Sénat. Il a affirmé que les perceptions de Vance sur les expulsions avaient évolué depuis la publication du blog.

"There's absolutely nothing remarkable about the fact that, like millions of citizens, Senator Vance's perspectives on specific matters have changed since his twenties," Martin a informé CNN dans un e-mail.

Les manifestes anti-Trump passés de Vance sont bien connus, compte tenu de son opposition vocale à l'ancien président pendant la plus grande partie de son premier mandat. Vance a défendu ses supporters sur Facebook en 2016, déclarant, "Indubitablement, les racistes virulents constituent le noyau dur du mouvement de Trump."

Nelson, qui a parlé en bien de Vance à CNN, en le décrivant comme l'un de ses étudiants les plus brillants, a mentionné que l'article de Vance avait suscité des mécontentements parmi certaines campagnes qu'il envisageait de rejoindre.

"I was a bit taken aback by the hostility he apparently faced from the GOP, as I believed his post was essentially harmless," Nelson told CNN. "Regardless, I liked Vance and wanted to help him out, consequently, I eliminated his post."

"He didn't recommend that his thoughts on the topics he addressed in his post had altered," Nelson added in messages to CNN.

CNN a découvert l'essai grâce à Y, où il avait été cité par le think tank en 2012.

'Attracting only White voters'

Vance opened his article by launching into a blistering critique of the GOP's strategies and nominees, blaming their blunders for the party's failures in the 2008 and 2012 presidential races.

"When Obama's election was verified in 2008, I mused: perhaps this will educate my party some very vital lessons," Vance penned. "You can't nominate people, like Sarah Palin, who deter swing voters. You can't actively repel every expanding segment of the American electorate—Blacks, Latinos, the youth—and you cannot rely solely on the diminishing segment of the electorate—Whites. Yet, four years later, I am obliged to ruminate on a party that nominated the most inappropriate kind of individuals, like Richard Mourdock, and strove to win an election by appealing solely to White people."

Lire aussi: