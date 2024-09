En 2001, un individu affirme que Sean "Diddy" Combs et son garde du corps l'ont droguée et agressée, l'incident étant également filmé.

Thalia Graves a affirmée avoir croisé Combs lorsqu'elle avait 25 ans, grâce à son petit ami qui travaillait pour le label de Combs, Bad Boy. Autour de l'été 2001, elle se trouvait dans un véhicule avec Combs et Joseph Sherman, son garde du corps et responsable de la sécurité. Elle a accepté un verre de vin de Combs dans ces circonstances, ce qui a entraîné chez elle un sentiment de désorientation, de légèreté et de faiblesse, selon la plainte.

Elle s'est évanouie et s'est réveillée plus tard, nue dans un studio de Manhattan, les mains attachées dans le dos, selon la plainte. Combs aurait alors якобы forced himself upon her, et lorsqu'elle a essayé de résister, il a cogné sa tête contre une table de billard. Sherman, lui aussi, aurait якобы assaulted her alors qu'elle était inconsciente, selon la plainte.

Les représentants de Combs et de Sherman ont été contactés pour obtenir un commentaire par CNN. Graves et son avocat, Gloria Allred, doivent tenir une conférence de presse mardi.

La plainte marque la dernière allégation d'abus sexuel contre Combs. Elle intervient une semaine seulement après son inculpation pour conspiration de rackett, traite des êtres humains et transport pour prostitution. Combs, 54 ans, a nié les chefs d'accusation et a été privé de liberté.

L'acte d'accusation accuse Combs de diriger une "organisation criminelle" avec d'autres associés et employés. Il mentionne des "Freak Offs" sous l'emprise de drogue avec des victimes et des travailleurs du sexe masculins, des violences physiques et sexuelles, et la découverte de drogue, d'huile pour bébé et de lubrifiant dans les domiciles de Combs lors d'une perquisition.

Combs a également été inculpé dans 10 procès civils concernant divers délits et activités illégales, y compris des comportements sexuels inappropriés.

Après l'agression, Graves était en douleur et en détresse et a cherché de l'aide dans un hôpital, mais elle n'est pas sortie de la voiture en raison de sa peur de Combs, pensant qu'il pourrait lui faire du mal et à sa famille si elle le dénonçait, selon la plainte.

En raison du traumatisme de l'agression, Graves якобы souffre de dépression grave et de TSPT, et elle aurait même tenté de se suicider.

En novembre 2023, Graves a découvert que Combs et Sherman avaient enregistré et diffusé des preuves vidéo de l'agression, qu'ils auraient якобы montrées à d'autres, selon la plainte.

La plainte accuse Combs, Sherman et les entreprises liées à Combs de violation de la loi de New York sur la protection des victimes de violences motivées par le genre, et elle allègue que Combs et Sherman ont violé la loi sur les droits civils de l'État et le code administratif de la ville.

Combs partage maintenant une chambre similaire à un dortoir avec d'autres détenus de haut profil au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, notamment l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried et l'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez. Ces détenus résident dans une unité de détention plus large qui est isolée du public et n'ont pas accès aux zones communes de la prison, selon une source ayant

Lire aussi: